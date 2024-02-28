Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa ve AB\'ye tepki gösterdi

Politika

Azerbaycan aleyhi tutum sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'e tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan kendi topraklarını ve egemenliğini sağlamak için diğer ülkelerin attığı adımlardan farklı adımlar atmıyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Alman Doğu İş Dünyası Birliği İcra Direktörü Michael Harms başkanlığındaki heyeti kabul etti. Aliyev, 17 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ev sahipliğinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, Almanya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine katkı sağladığını vurguladı.

"Almanya, Fransa'nın aksine, barış sürecinde tarafsız kalıyor"

Almanya'nın önerisi üzerine Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında başkent Berlin'de bir toplantı yapılmasını desteklediğini belirten Aliyev, "Almanya, ateşi körükleyen ve Ermenistan'a öldürücü silahlar sağlayan Fransa'nın aksine, barış sürecinde tarafsız kalıyor. Uluslararası hukuk normları bizden yanadır. Ülkemizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağladığımız için asılsız ve taraflı suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Azerbaycan kendi topraklarını ve egemenliğini sağlamak için diğer ülkelerin attığı adımlardan farklı adımlar atmıyor" dedi.

"Bu açıklamaları ülkemize yönelik üstü kapalı tehditler olarak değerlendiriyoruz"

AB de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası kuruluşlarda çifte standartlığın sıradan bir hale geldiğini belirten Aliyev, "Bu konuda Joseph Borrell'in doğru olmayan açıklamaları bizi hayal kırıklığına uğrattı. Öncelikle kendisinin bu açıklamaları hiçbir gerçeği yansıtmamakta ve uluslararası hukuk normlarına aykırıdır. İkinci olarak Azerbaycan tarafı bu açıklamaları ülkemize yönelik üstü kapalı tehditler olarak değerlendiriyor. Borrell, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırması durumunda bunun acı sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Öncelikle Borrell, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırmayı planladığı bilgisini nereden aldı? Bizim böyle bir planımız yok. Bunlar Bay Macron'un imaları. Bütün bunlar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırmaya hazırlandığı iddiasıyla bağlantılı olarak ülkemizi kötülemeye dayanan Fransa'nın Azerbaycan aleyhi politikasının bir parçasıdır" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Eylül 2023'te yaşanan son ciddi gerilimin ardından bu aya kadar sınırdaki durumun sakin olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ancak şubat ayında bir Ermeni keskin nişancının bir Azerbaycan askerini ağır yaralaması üzerine, buna zamanında ve doğru bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldık. Cevabımız birkaç dakika sürdü ve Ermenistan'ın Azerbaycanlıları öldürme girişiminin cezasız kalmayacağını anlaması yeterliydi ve dediğim gibi geçen yılın eylül ayından bu yana bu olay dışında sınırda sükunet hakimdi. Yani Sayın Borrell ve Sayın Macron bu bilgiyi gerçeklikten değil, hayallerinden alıyorlar" dedi.

"Macron, Borrell ve onlar gibiler tarafından suçlanıyoruz"

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalden kurtarmasının ardından bazı AB'li politikacılar tarafından saldırıya uğradıklarını belirten Aliyev, "Toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladıktan ve Karabağ'da bölücülüğün yuvasını yok ettikten sonra saldırılara maruz kaldık. Macron, Borrell ve onlar gibiler tarafından suçlanıyoruz. Ukrayna'yı ele alalım. Ukrayna da toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak istiyor. Almanya ve diğer ülkeler Ukrayna'ya silah gönderiyor. Hepiniz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlaması gerektiğini beyan ediyorsunuz. Peki bizim toprak bütünlüğümüz? Bu konu Ukrayna sorunundan daha mı az önemli?" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Konseyi'nden tamamen çekilme konusunu ciddi olarak ele alabiliriz"

Almanya Başbakanı Scholz'un açıklamaları ve eylemlerinde tarafsızlık gösterdiğini belirten Aliyev, "Liderliğini yaptığı partinin üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Hristiyan olmayan 2 ülkeden biri olan Azerbaycan'ı dışlamak istiyor ve bunu gösterişli ve bilinçli bir şekilde yapıyor. Bildiğiniz gibi bu kurumun oturumlarına katılmama kararı aldık. Çünkü eğer duruşumuzu ifade etme hakkımız yoksa neden orada olalım? Bir yıl içinde heyetimizin hakları iade edilmezse Avrupa Konseyi'nden tamamen çekilme konusunu ciddi olarak ele alabiliriz" dedi.

"Rusya'nın yeni gerçekleri kabul ettiğini düşünüyorum"

Fransa, ABD ve Rusya'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'nun 30 yıl boyunca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunun çözümü için hiçbir adım atmadığını söyleyen Aliyev, "Topraklarımızı kurtarmaya başladığımızda bu 3 ülke bize baskı yapmaya başladı. Her biri bizi yolumuzdan döndürmek için farklı araçlar kullandı. Topraklarımızı kurtarmamızı istemediler. Geçen yıl Eylül'de bölücülüğe son verdiğimizde yine yanlış yaptılar. Bazıları hala yanlış yapıyor. ABD ve Fransa'dan bahsediyorum. Rusya'nın artık olup biteni çok iyi anladığını ve yeni gerçekleri kabul ettiğini düşünüyorum. ABD ve Fransa da aynısını yapmalı. Aksi takdirde durum planladıkları gibi olmayacaktır. Bu ülkeler, ekonomisiyle, ordusuyla, geniş uluslararası ilişkileriyle Güney Kafkasya'nın lider ülkesi olan Azerbaycan ile çalışmalıdır" ifadelerini kullandı. - BAKÜ