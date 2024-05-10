Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'a verdiği silahları eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'a verdiği silahları eleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Şuşa şehrinde gerçekleştirilen konut projesinin açılışında yaptığı konuşmada, Fransa'nın Ermenistan'a verdiği öldürücü silahları eleştirdi ve sorumluluğun kendilerine ait olmadığını belirtti. Aliyev, Azerbaycan ordusunun gücünü ve siyasi iradesini vurgulayarak, Şuşa'nın yeni bir döneminin başladığını ifade etti.

10.05.2024 21:40
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Şuşa şehrinde gerçekleştirilen konut projesinin açılışında yaptığı konuşmada, " Fransa'nın Ermenistan'a verdiği öldürücü silahların kritik seviyeye ulaştığını görürsek, kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Şuşa'daki ilk konut projesinin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Aliyev, Şuşa'daki restorasyon işlemlerinin hem detaylı, hem kültürel hem de en modern şehircilik kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Konuşmasında, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasına tepki gösteren Aliyev, "Politikamız uluslararası hukuk ve adalete dayanmaktadır. Ermenistan'da intikamcı güçler yeniden ayaklanırsa ve Fransa'nın Ermenistan'a verdiği öldürücü silahların kritik seviyeye ulaştığını görürsek, kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın" dedi.

Kimsenin Azerbaycan ordusunun önünde duramayacağını belirten Aliyev, "Zaten bizim neler yapabileceğimizi, ordumuzun neler yapabileceğini, irademizin ne kadar güçlü olduğunu herkes biliyor. Kimse bize bir şeyi zorla kabul ettiremez, iç işlerimize kimse karışamaz" diye konuştu.

"Güçlü siyasi irademizi bir kez daha gösterdik"

Azerbaycan Ordusu'nun gücünü terörle mücadele operasyonlarında gösterdiğini belirten Aliyev, "Terörle mücadele operasyonu sonucunda tarihi ve kadim topraklarımızı işgalcilerden kurtardık. Devletimizin gücünü ve güçlü siyasi irademizi bir kez daha gösterdik" ifadelerini kullandı.

Kimseden korkmadan operasyon düzenlediklerini vurgulayan Aliyev, "Hesaplaşmadan, büyük bir profesyonellikle operasyonu gerçekleştirdik. Böylece Azerbaycan devlet egemenliğini yeniden tamamen tesis etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Şuşada'ki evlerin geleneksel bir mimariyle inşa edildiğini belirten Aliyev, "Bugün, Şuşa'nın yeni bir dönemi başlıyor. 8 Kasım 2020'de yaptığım konuşmada, Şuşa'yı yeniden canlandıracağımızı söylemiştim ve işte bugün bu sözlerin gerçekleştiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Şuşalılar, memleketlerinin tarihini yeniden inşa edecek"

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 101. doğum gününde 3'üncü konut projesinin temelinin atıldığını aktaran Aliyev, "İlk projede 450, ikincisinde yaklaşık 300, üçüncüsünde ise yaklaşık 500 daire inşa edilecek. Bazıları zaten tamamlanmış durumda ve bugün bu dairelerin sahipleri taşınacak" şeklinde konuştu.

Aliyev, "Tüm evler geleneksel Şuşa tarzında güzel bir mimariyle inşa edilmiştir. Şuşalılar, bu yeni evlerde rahatça yaşayacak, memleketlerinin tarihini yeniden inşa edecek ve koruyacaklar" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'a verdiği silahları eleştirdi - Son Dakika

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