Azerbaycan: "Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500'e yakın cesedin kalıntıları bulundu" - Son Dakika

Azerbaycan: "Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500'e yakın cesedin kalıntıları bulundu"

Azerbaycan: "Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500\'e yakın cesedin kalıntıları bulundu"
Son Güncelleme: 30.09.2023 12:05

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Korgeneral Şerafet Hasanov, "Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500'e yakın asker ve sivilin kalıntıları bulundu" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da Azerbaycanlılara yapılan katliamın izleri ortaya çıkıyor. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Korgeneral Şerafet Hasanov, "Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500'e yakın asker ve sivilin kalıntıları bulundu" ifadelerini kullandı.

"500'E YAKIN ASKER VE SİVİLİN KALINTILARI BULUNDU"

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Korgeneral Şerafet Hasanov yaptığı açıklamada, Birinci Karabağ Savaşı'nda 4 bine yakın Azerbaycanlının akıbetinin halen bilinmediğini, savaşta kaybolan kişilerin arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çalışmalar kapsamında Devlet Güvenlik Teşkilatına bağlı Tıbbi Daire Başkanlığı bünyesindeki laboratuvarlarda Karabağ'da bulunan insan kalıntıları üzerinde incelemeler yapıldığını aktaran Hasanov, "Şehit olan 25 kişinin kimliklerini tespit ettik. Süreç halen devam ediyor. Şu ana kadar kurtarılan bölgelerde 500'e yakın asker ve sivilin kalıntıları bulundu" dedi.

ERMENİLERİN ÇEKİLDİKLERİ YERLDE TOPLU MEZARLAR BULUNDU

Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından şu ana kadar işgalden kurtarılan bölgelerde çok sayıda toplu mezar bulundu. Toplu mezarlarda bulunan insan kalıntıları üzerinde işkence izleri tespit edildi. Bunun da Birinci Karabağ Savaşı sırasında kaybolan Azerbaycanlıların çeşitli işkencelerle kasıtlı olarak öldürüldüğünü gösterdiği belirtiliyor.

Ermenistan, Birinci Karabağ Savaşı sırasında yaşanan çatışmalarda kaybolan 719'u sivil olmak üzere yaklaşık 4 bin Azerbaycan vatandaşının akıbetini hala açıklamıyor.

Kaynak: İHA

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