Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Son Güncelleme: 19.09.2023 14:17

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki terörle mücadele operasyonu hakkında bilgi paylaşıldı ve Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiği vurgulandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi yaptı. Güler, Türkiye'nin her zamanki gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarmak amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından sınır hattı hareketlenirken Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜLER BİLGİLENDİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Hasanov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü yerel antiterör tedbirleri hususunda Güler'i bilgilendirdi. Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hasanov, mevkidaşı Güler'e Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki terörle mücadele operasyonu hakkında bilgi verdi. Yaşar Güler, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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