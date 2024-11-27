BAE'den Türkiye'ye Teşekkür

Politika

Birleşik Arap Emirlikleri, öldürülen haham Zvi Kogan'ın katillerinin yakalanması konusunda iş birliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı ülkede öldürülen 28 yaşındaki İsrail/ Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan'ın katillerinin Türkiye'de düzenlenen operasyonla yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Kogan'ın ailesine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, faillerin yakalanmasında yaptıkları iş birliği için Türkiye Cumhuriyeti makamlarına en içten teşekkürlerini iletti" ifadesine yer verildi.

Soruşturmayı yöneten yerel makamlara gösterdiği özenli çalışma ve profesyonelliklerinden dolayı övgüde bulunulan açıklamada bakanlık, resmi kaynaklardan bilgi edinmenin gerekliliğine dikkat çekerek yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, BAE'nin farklı dinler ve kültürler arasında hoşgörü içinde barışçıl bir arada yaşama ilkelerini savunma ile BAE toplumunun ve herkesin güvenliğini sağlama konusundaki sarsılmaz kararlılığını yineledi.

BAE Türkiye'den yardım talep etmişti

Dubai'de 2020 yılından bu yana market işleten ve 24 Kasım'da ölü bulunan haham Kogan'ın katillerinin ülkeden kaçtığı tespit edilmiş ve BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, hahamı öldüren faillerin yakalanması için operasyon başlatmış, şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye emniyet güçleri girmişti. Şahısların bindiği taksiyi trafik kontrolü için durduran polis ekipleri, yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan 3 şahsı yakalamıştı. Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç suçu işledikleri BAE'ye iade edilmişti.

Eski İsrailli politikacı Ayoob Kara, Kogan'ın ölümünde İran'ın rolü olduğunu iddia etmiş, İran ise suçlamaları reddetmişti. - ABU DABİ