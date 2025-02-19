BAE, Filistinlilerin Çıkarılmasını Reddetti - Son Dakika
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Politika

BAE, Filistinlilerin Çıkarılmasını Reddetti

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Rubio ile görüşerek Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasını reddetti.

19.02.2025 15:41
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede, Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına yönelik planı reddettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Bakan Rubio, ilk resmi ziyareti çerçevesinde geldiği Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi. BAE-ABD arasındaki iş birliği ile ortak çıkarlar doğrultusunda çeşitli alanlarda ilişkilerin daha da geliştirilmesi görüşüldü. Bölgesel ve uluslararası meselelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, özellikle Orta Doğu ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler, Gazze'deki krizin çözümüne yönelik devam eden çabalar ve bunun bölgesel barış, istikrar ve güvenlik üzerindeki etkileri ele alındı. BAE lideri Al Nahyan, ABD'li Bakan Rubio'ya Filistin halkının topraklarından çıkarılması yönündeki girişimleri reddettiklerini ifade etti. Nahyan ayrıca Gazze'nin yeniden inşasının, "iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve kalıcı bir barışa" giden bir yolla bağlanmasının önemli olduğunu belirtti. Nahyan, bölgesel barışı tehdit eden çatışmanın daha da genişlemesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın skandal Gazze planı

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "Gazze'yi devralacağını" söylemişti. Trump, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesini istediğini dile getirmişti.

Hem Ürdün hem de Mısır, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını kesin bir dille reddetmiş, Trump'ın Gazze planı İsrail haricinde destek bulmamıştı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

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