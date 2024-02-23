Belediye başkan adayından çılgın vaat! "Yapmazsam parçalayın"

Politika

Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Kahramanmaraş Ekinözü'nde bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, seçim vaadi olarak ilçede bekar kimse bırakmayacağını söyledi. Bozkurt, "Burada bir bekar gençlik koyarsam beni burada parçalasınlar. Devletten alırsam alırım almazsam param var harcarım." ifadelerini kullandı.

"GENÇ VE YAŞLILARI BEKAR BIRAKMAYACAĞIM"

Bağımsız belediye başkan adayı Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara seçildiğinde yapacaklarını anlattı. Başkan seçilmesi halinde ilçede genç ve yaşlı bekar olan herkesin evlenmesi için elinden geleni yapacağını ve bekar kimse kalmayacağını ifade eden Bozkurt, vatandaşlardan destek istedi.

Bozkurt, "Ben başkan heveslisi ve mal sevdalısı değilim. Sizlere hizmetkar olmak için buradayım. Burada bir bekar gençlik koyarsam beni burada parçalasınlar. Arkadaşlar gençlik çok önemli. Devletten alırsam alırım almazsam param var harcarım. Gençlik bekar kalmaz. Bütün gençler bekar. Genç ve yaşlıların hepsini bekar bırakmayacağım" dedi.