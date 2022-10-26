Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Beni Millet İttifakı'na alsınlar

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Fox TV'de sabah haberleri programına katıldı. Canlı yayında Millet İttifakı'na katılmak istediklerini açıklayan Baş, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" dedi.

"ALMIYORLARSA DA BUNU AÇIKLASINLAR"

Baş, "Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" ifadelerini kullandı. Millet İttifakı cephesinin Baş'a nasıl bir tepki vereceği merak edilmeye başlandı.

MAHİR ÜNAL'A YÖNELİK SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Hüseyin Baş, katıldığı programda Harf Devrimi ve Cumhuriyet eleştirisi yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a verdiği cevap nedeniyle de çok konuşuldu. "Bunları tarihin çöp sepetine atağız" diyen Hüseyin Baş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak herkesin evine Türk bayraklarını asmasını istedi.

MİLLET İTTİFAKI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Millet İttifakı, 2018 yılında İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin seçimlerde birleşmesiyle oluşturuldu. Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifaktan ayrılırken, CHP ve İYİ Parti iş birliklerini sürdürdü.