"Beni Millet İttifakı'na alsınlar" diyen DTP lideri Hüseyin Baş'a İYİ Parti'den yanıt: Sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacağız - Son Dakika
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"Beni Millet İttifakı'na alsınlar" diyen DTP lideri Hüseyin Baş'a İYİ Parti'den yanıt: Sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacağız

27.10.2022 13:29

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Beni Millet İttifakı'na alsınlar." diyerek çağrıda bulunmuştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Baş'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, ''Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de seçimlere 8 aydan az bir süre kalmışken siyaset arenası da hareketleniyor. Son zamanlarda dikkat çeken çıkışları ile adından söz ettiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Millet İttifakı'na bir çağrı gelmişti.

''BENİ MİLLET İTTİFAKINA ALSINLAR''

Baş yaptığı açıklamada, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" demişti.

İYİ PARTİ'DEN YEŞİL IŞIK

Baş'ın çağrısına yanıt, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Zorlu sosyal medya hesabından, ''Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş'ın çağrısına Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi: Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır

MİLLET İTTİFAKI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Millet İttifakı, 2018 yılında İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin seçimlerde birleşmesiyle oluşturuldu. Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifaktan ayrılırken, CHP ve İYİ Parti işbirliklerini sürdürdü.

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Son Dakika Politika 'Beni Millet İttifakı'na alsınlar' diyen DTP lideri Hüseyin Baş'a İYİ Parti'den yanıt: Sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacağız - Son Dakika


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