Hüseyin Baş'ın hiç hoşuna gitmeyecek! BTP'ye altılı masadaki bir partiden veto - Son Dakika
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Hüseyin Baş'ın hiç hoşuna gitmeyecek! BTP'ye altılı masadaki bir partiden veto

06.11.2022 22:18
Hüseyin Baş'ın hiç hoşuna gitmeyecek! BTP'ye altılı masadaki bir partiden veto

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı ve altılı masaya katılmak istedikleri açıklamıştı. İYİ Parti'den bu talebe olumlu bir dönüş gelirken, son kararın altılı masada olduğu ifade edilmişti. Altılı masa partilerinden DEVA'nın sözcüsü İdris Şahin ise masanın genişlemesinin zor olduğunu söyledi.

2023 seçimlerine yaklaşmasıyla birlikte ittifaklar da yavaş yavaş şekilleniyor. Kimi aday göstereceği henüz netlik kazanmayan altılı masa cephesinde son yaşanan gelişmeler ise siyaset kulislerini hayli hareketlendirdi.

ALTILI MASAYA KATILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı FOX TV yayınında altılı masaya katılmak istediklerini dile getirdi. Baş, "Bizi Millet İttifakı ve altılı masaya davet etmelerini istiyoruz. Davet etmiyorlarsa da sebebini açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

İLK TEPKİ AKŞENER'DEN GELDİ

Baş'ın talebine ilk tepki Meral Akşener'den geldi. BTP Genel Merkezi'ne giden Akşener, Hüseyin Baş'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak katılımın olup olmayacağının altılı masa toplantısından sonra belli olacağı ifade edildi. Bu sefer de gözler Baş'ı masada istemediği iddia edilen Saadet Partisi cephesine çevrildi. Saadet cephesinden gelen ilk açıklamalar da çekimse yönde oldu.

DEVA PARTİSİ DE VETO ETTİ

BTP'nin altılı masaya katılıp katılmaması ile ilgili son yorum ise DEVA Partisi cephesinden geldi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, BTP'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e destek vermesinin "kıymetli olduğunu" belirtirken, "Ancak şu aşamadan sonra genişleme ihtimalini son derece zayıf görüyoruz" sözleriyle masada yedinci partiye yer olmadığı mesajı verdi.

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Millet İttifakı, Deva Partisi, Hüseyin Baş, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hüseyin Baş'ın hiç hoşuna gitmeyecek! BTP'ye altılı masadaki bir partiden veto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hüseyin Baş'ın hiç hoşuna gitmeyecek! BTP'ye altılı masadaki bir partiden veto - Son Dakika
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