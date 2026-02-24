Bahçeli\'den Abdullah Öcalan\'la ilgili çok tartışılacak yeni çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin tartışmaların açık şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

"KCK'NIN FESHİ DERHAL SAĞLANMALIDIR"

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin icrasında 27 Şubat 2025 tarihli açıklamasıyla PKK'nın kurucu önderinin büyük bir dahli ve payı vardır. Bu çağrı aynı şekilde KCK'yı da bağlamaktadır. Örgütün üst yapılanmasının feshi ise derhal sağlanmalıdır." dedi.

"KURUCU ÖNDERLİĞİN STATÜ SORUNU NASIL ELE ALINACAK?"

Sözlerinin devamında Öcalan'a statü çağrısı yapan Bahçeli, "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" sorusunu yöneltti. Bahçeli, konunun samimiyetle tartışılması gerektiğini belirtti.