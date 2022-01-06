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Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video! - Son Dakika

Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!

06.01.2022 15:41

MHP Genel Başkanı Bahçeli, memleketi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde video hazırlattı. Videoda, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e de yer verildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 7 Ocak'ta memleketi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne özel kısa film hazırlattı. 4 dakikalık video, Bahçeli'nin eğitim hayatının başladığı ve adına şeref köşesi bulunan Yediocak İlkokulu'nda çekildi.

Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel duygulandıran video! Şehit öğretmen detayı dikkat çekti

PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ ÖĞRETMENE DE YER VERİLDİ

Bahçeli'nin ilkokul mezunlar tablosundaki fotoğrafıyla başlayan kısa filmde tüm şehit öğretmenleri temsilen PKK terör örgütü tarafından 1993 yılında eşi Bayram ve 2 yaşındaki kızı Bahar Tekin ile birlikte Bitlis'te şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e de yer verildi. Şehit öğretmen Tekin'i temsilen filmde rol alan öğretmen, sınıftaki takvim yaprağını 7 Ocak'a getirip, öğrencilerine Osmaniye'nin kurtuluş tarihi olan 1922 yılını anımsatarak, Şehit Palalı Süleyman, Pehlivan Mustafa, Rahime Hatun başta olmak üzere Osmaniye'nin milli mücadele şehitlerinin isimlerini okudu.

Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel duygulandıran video! Şehit öğretmen detayı dikkat çekti

"İSTİKLALİNİN 100. YILI KUTLU OLSUN"

Başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin saldırıları sonucu en fazla şehit verilen illerden olan Osmaniye'nin milli mücadeledeki öneminin anlatıldığı filmin finalinde ise Devlet Bahçeli'nin "Yiğit Osmaniye; istiklalinin 100'üncü yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

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Devlet Bahçeli, Osmaniye, Şehit, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video! - Son Dakika


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