Bahçeli, Destici ve Aksakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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Bahçeli, Destici ve Aksakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti

27.04.2023 22:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete ilişkin fotoğraflar, Erdoğan Dijital Medya adlı Twitter hesabından; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi" notuyla paylaşıldı.

AKKUYU'NUN AÇILIŞINA CANLI BAĞLANTI İLE KATILMIŞTI

Erdoğan, geçtiğimiz akşam canlı yayında esnasında rahatsızlanmış ve midesini üşüttüğünü belirtmişti. Erdoğan'ın dünkü Yozgat, Kırıkkale ve Sivas programlarına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılmıştı. Erdoğan, bugün düzenlenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne de canlı bağlantı yoluyla katılmıştı.

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En kısa zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten kendisine duacı olan tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti." demişti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Bahçeli, Destici ve Aksakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika


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