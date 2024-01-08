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Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti - Son Dakika
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Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u telefonla arayarak tebrik etti. Kurum'un da ''Hürmetlerimi sunuyorum. Bizzat gelip ziyaret edeceğiz'' dediği öğrenildi.

08.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 11:02
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31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu. "Yeniden İstanbul" sloganıyla yola çıkan Kurum'u tebrik eden isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

"BİZZAT GELİP ZİYARET EDECEĞİZ"

Bahçeli'den gelen tebrik telefonunu memnuniyetle karşılayan Murat Kurum'un da "Hürmetlerimi sunuyorum. Bizzat gelip ziyaret edeceğiz" dediği görüldü.

İMAMOĞLU'NU SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirerek "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak" demişti.

Bahçeli, Murat Kurum\'u arayıp tebrik etti
YORUMLAR (3)
  • murat ARI: Gelin şu MHP nin kapısına AKP logosu koyalım olsun bitsin. Yanıtla 14 8
  • Serkan Basar: tebrik derken neyi ? Yanıtla 15 3
  • Mustafa Yücel: ama sanada bişey koymak gerekecek 0 0

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