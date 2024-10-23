'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi - Son Dakika
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Politika

'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi

\'İmralı ziyaretine izin çıktı\' iddiasıyla ilgili DEM Parti\'den açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrının ardından, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın uzun süre önce İmralı'yı ziyaret etmek için yaptığı başvuruya izin verildiği iddia edilmişti. DEM Parti kaynakları, iddiaları yalanlayarak böyle bir izin olmadığını açıkladı. Bahçeli'nin çağrısının ardından toplanan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ise süreci dikkatle takip etme kararı alındı.

23.10.2024 01:42  Güncelleme: 02:03
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı. Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bahçeli'nin çağrısının ardından Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı. Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın İmralı'yı ziyaret etmek için yaptığı başvurunun kabul edildiği öne sürüldü. Gazeteci Hande Fırat konuyla ilgili paylaşımında, "İmralı ziyareti için başvuru, yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor." dedi.

DEM PARTİ İDDİALARI YALANLADI

DEM Parti kaynakları, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşmesine izin verileceği iddialarını yalanlandı.

DEM PARTİ SÜRECİ TAKİP ETME KARARI ALDI

Öte yandan, Bahçeli'nin çağrısının ardından olağanüstü toplanan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Süreci dikkatle izleme, başta parti örgütleri ve DEM Parti tabanıyla birlikte tüm riskleriyle ele alma" kararı alındı.

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Son Dakika Politika 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat yarın yine yorumlarda buluşalım annnenn özler beni 9 0 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat oe ne giydirdim bugün rahat bi uyku çekeyim 6 2 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    MHP demlendi kimler kimlerle beraber 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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