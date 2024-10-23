\'İmralı ziyaretine izin çıktı\' iddiasıyla ilgili DEM Parti\'den açıklama geldi

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı. Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bahçeli'nin çağrısının ardından Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı. Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın İmralı'yı ziyaret etmek için yaptığı başvurunun kabul edildiği öne sürüldü. Gazeteci Hande Fırat konuyla ilgili paylaşımında, "İmralı ziyareti için başvuru, yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor." dedi.

DEM PARTİ İDDİALARI YALANLADI

DEM Parti kaynakları, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşmesine izin verileceği iddialarını yalanlandı.

DEM PARTİ SÜRECİ TAKİP ETME KARARI ALDI

Öte yandan, Bahçeli'nin çağrısının ardından olağanüstü toplanan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Süreci dikkatle izleme, başta parti örgütleri ve DEM Parti tabanıyla birlikte tüm riskleriyle ele alma" kararı alındı.