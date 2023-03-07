Bahçeli'nin "Amedspor diye bir kulüpten bahsedilemeyecektir" sözlerine HDP'li Pervin Buldan'dan yanıt - Son Dakika
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Bahçeli'nin "Amedspor diye bir kulüpten bahsedilemeyecektir" sözlerine HDP'li Pervin Buldan'dan yanıt

07.03.2023 16:11

Bursa'da oynanan ve olayların damga vurduğu Bursaspor-Amedspor maçı ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir." dedi. Bu sözlere yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Amed vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor gol atmaya devam edecektir. Olmayacak olan, bu seçimde gidecek olan sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Buldan; Bursa'da oynanan ve olayların damga vurduğu Bursaspor- Amedspor maçı ile ilgili "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir." diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

"AMEDSPOR GOL ATMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Buldan, "Hükümetin küçük ortağı biraz önce yaptığı konuşmada, ırkçı saldırılara, 90'ların karanlık çetelerine bir kez daha sahip çıktı. Amed yok dedi, Amedspor yok dedi. Ben de buradan bir kez daha diyorum ki; Amed vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor gol atmaya devam edecektir. Olmayacak olan, bu seçimde gidecek olan sizlersiniz. Irkçı konuşmalarınızla, saldırgan tavırlarınızla gitmeye mahkumsunuz ve bizler sizi göndereceğiz." dedi.

Bahçeli'nin 'Amedspor diye bir kulüp olmayacak' sözlerine HDP'li Pervin Buldan'dan yanıt

BAHÇELİ NE DEDİ?

Sabah grup toplantısında konulan Devlet Bahçeli tribünde açılan pankartları eleştirirken, "Türk milletinin acılı dönemin istismara kalkışanlar, karşılarında MHP'yi ve Cumhur İttifakını bulacaklar. Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor maçında tribünlerden açılan resimlerin sporun ahlakına aykırı olduğu açıktır. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan bahsedilemeyecektir. Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye kalkan kim varsa, koparılması gereken çıban başıdır. Bursa nasıl gözbebeğimizse, Diyarbakır da öyledir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde başlayan olaylar saha içine de yansıdı. Sahaya yabancı maddelerin yağdığı maça tribünde açılan "Beyaz Toros" ile "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları damga vurdu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken siyaset, sanat ve spor camiasından yaşananlara tepki gösterilmişti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Bahçeli'nin 'Amedspor diye bir kulüpten bahsedilemeyecektir' sözlerine HDP'li Pervin Buldan'dan yanıt - Son Dakika

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