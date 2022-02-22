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Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi - Son Dakika

Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi

22.02.2022 00:00

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamasından sonra Bahçeli, CHP'nin il teşkilatlarına kandil göndermişti. Sosyal medyadan paylaştığı video ile bu duruma yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Gelenlerin hepsi kütüphanedeki masada. Koca MHP'yi ne hale getirdi! Çok yazık. Halk acı içinde Bahçeli beşli çete savunmasında" ifadelerini kullandı.

1 Ocak'ta gelen tarifeli istemle birlikte elektrik faturaları vatandaşların cebini yakmaya başlamıştı. Bununla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu.

BAHÇELİ, KANDİL GÖNDERME TALİMATI VERMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi hakkına "'İlk olarak bir tercih, ikinci olarak sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesi" açıklamasını yaparak "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum" demişti.

KILIÇDAROĞLU, GÖNDERİLEN KANDİLLERİ BİR ARAYA TOPLADI

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir videolu paylaşım yaparak Bahçeli'nin CHP'nin il teşkilatlarına yollama talimatı verdiği tüm kandilleri bir araya topladı ve açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandillere videolu yanıt verdi: Koca MHP'yi ne hale getirdi

"DONACAKSIN, KARANLIKTA KALACAKSIN DİYORLAR"

Sözlerinin başında elektrik faturalarıyla ilgili protestosunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Burası Genel Merkezimizdeki makam odamın hemen yanında bulunan küçük kütüphanemiz. Biliyorsunuz elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlar için kendi şahsi faturamı ödememe protestosu başlatmıştım. Amacım ödeyemeyenlerin sesi olabilmektir. Beni elektriğimi kesmekle tehdit ediyorlar. Donacaksın, karanlıkta kalacaksın diyorlar." dedi.

"KOCA MHP'Yİ NE HALE GETİRDİ"

MHP teşkilatlarının kandil göndermesi hakkında ise Kılıçdaroğlu, "Bunlar beyhude çabalar. Her şeyi göze alarak yola çıktım. Bu arada Bahçeli AK Parti sözcülerinden daha ateşli bir "5'li Çete" savunucusu olup çıkıverdi. Halkımız bu faturalardan acı çekiyor dedik diye tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın gelenlerin hepsi kütüphanemizdeki masada. Koca MHP'yi ne hale getirdi, çok yazık." ifadelerini kullandı.

"HALK ACI İÇİNDE, BAHÇELİ BEŞLİ ÇETE SAVUNMASINDA"

Kılıçdaroğlu, sözlerini "Halk acı içinde, Bahçeli 5'li çete savunmasında. Bahçeli 5'li Çete'nin karlarını savunadursun bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek. Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak. Bahçeli kandilleri olarak, haydi iyi akşamlar." diyerek tamamladı.

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Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi 'İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek' diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum! "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!

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Son Dakika Politika Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi - Son Dakika
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