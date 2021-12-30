Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, İBB'de terörle ilişkili insanların işe başladığı iddiaları üzerine özel teftiş başlatmıştı. Bakanlık ve İBB taraflarından gelen açıklamaların ardından bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SUÇLU BULUNURSA İBB BAŞKANI GÖREVDEN ALINMALIDIR"

Bahçeli, "Şakası yok. Bu belediyede çok sayıda işe alınanlardan 557 kişinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları belirlenmiştir. İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Dağdaki terörün kökünü kazıma iradesinde olanların kamu kurumlarına ve belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalması düşünülemez. Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz. Toplanıp marşlar söyleyerek durumu kurtaramazlar. İBB başkanı suçluysa elbette görevinden alınmalı, Büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir" dedi.

"SEN ÖNCE İSTANBUL'DA KAYBETTİĞİN MİTİLİNİ BUL"

Bu sözlerinden ardından CHP'den ilk tepki geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Nerede kaldı" dediğimiz Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış! Bahçeli kayyum hayali kurmadan önce İstanbul'da kaybettiği mitilini bulsun! Millete ihanet etmeyi iyi bilirsiniz: Elinizden geleni ardınıza koymayın! Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var!"