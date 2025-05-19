Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

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MHP lideri Bahçeli, PKK'nın feshiyle yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ederek TBMM'de 'bütün partilerin katılımıyla' 'Milli Birlik Dayanışma' komisyonu kurulması için çağrıda bulundu. Bahçeli'nin önerisine Gabar'da katıldığı etkinlikte yanıt veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "TBMM'de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz. Komisyonun nasıl olacağı konuşulur" dedi.

19.05.2025 15:11
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni sürece ilişkin de önemli mesajlar verdi.

"PKK'NIN FESHİ SONRASI YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ"

Bahçeli "Bölücü terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.

"KOMİSYON 100 ÜYEDEN OLUŞMALI"

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısı ile "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Gazi Meclis'te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt

BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİNE KURTULMUŞ'TAN YANIT

Bahçeli'nin "komisyon" önerisi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün Şırnak'taki Gabar Dağı'nda düzenlenen 19 Mayıs etkinliğine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt gecikmedi.

Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt

"SİYASİ PARTİLER HEP BERABER SÜRECE OMUZ VERECEĞİZ"

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen "Gençler ile Kortej Yürüyüşü"ne katılan Meclis Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli'nin "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" önerisine şu yanıtı verdi;

"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz. Komisyonun nasıl olacağı konuşulur."

Bahçeli\'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar\'dan yanıt verdi

Numan Kurtulmuş, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Gara, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sk 06:
    milllete omuz verin hainler teröriste değil 7 0 Yanıtla
  • Hakan as :
    Emrin olur demiş anlayacağınız :) 7 0 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    İp attığın zamanı unutmayan bir ülkücü hareket var senin ocaklardan uzaklaştırdığın ve artık MHP kalmadı bunu bir araştır Bahçeciyan seçimlerde olmayacak bir partinin basindasin istifalar çığ gibi buyuyor istifa etmeyende kaymak yiyen tabaka 2 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    İki eski muhalif dansa devam ediyordu.. :) 1 0 Yanıtla
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