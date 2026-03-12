Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler - Son Dakika
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler

Bahçeli \'\'Ocak dışısın\'\' dedi: İşte MHP\'li vekilin başını yakan sözler
12.03.2026 11:35
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu gelişmenin ardından Kaşlı, yaptığı yazılı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu. Peki Kaşlı'yı ihraç sürecine sürükleyen ne oldu? İşte detaylar...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını kamuoyuna duyurdu. Yalçın, kararın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğrudan talimatıyla alındığını belirtti.

GEREKÇE: UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR

Açıklamada, Ramazan Kaşlı'nın "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" gerekçe gösterilerek disiplin sürecinin tedbirli şekilde yürütüleceği ve sürecin kesin ihraç talebini içerdiği ifade edildi.

BAŞINI 2 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ YAKTI

Kaşlı'nın disipline sevk edilmesine neden olan olay resmi olarak açıklanmadı. Ancak gelişmenin ardından Kaşlı'nın yaklaşık iki yıl önce yaptığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken açıklamaları yeniden gündeme geldi. Mart 2024'te Kanal 68'de katıldığı bir programda emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaşlı, geçmişte öğretmenlerin mesai sonrası simit ve su satarak geçimlerini desteklediğini belirterek vatandaşların da aile ekonomisine katkı sağlayacak ikinci bir iş bulması gerektiğini ifade etmişti.

Ramazan Kaşlı, Bahçeli'nin elini öpmüştü

O dönem büyük tepki çeken açıklamaları şu şekildeydi: "Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi satarız… Aile ekonomimize 10 bin lira ek gelir getirecek ikinci ek bir iş… Daha önce ben biliyorum, öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80'li yıllarda. Onun için vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını… Sadece devletten beklemek yerine…"

KAŞLI PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Disiplin süreci kararının açıklanmasının ardından Ramazan Kaşlı, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaşlı, MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğinden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın talebi üzerine ayrıldığını belirtti. Kaşlı paylaşımında, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar Liderimizin izinde ve emrinde olacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

