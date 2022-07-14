Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında eleştirilerde bulunmasının ardından partisi tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, sonucu beklemeden istifa etmişti. Ersoy, Bahçeli tarafından yeniden partiye davet edildi.

BAHÇELİ YENİDEN DAVET ETTİ

MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir" denildi.

DAVETE YANIT GECİKMEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetine gecikmeden yanıt veren Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin."

BAKİ ERSOY NE DEMİŞTİ?

Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında eleştirilerde bulunan Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor" demişti.