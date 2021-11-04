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Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek - Son Dakika

Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

04.11.2021 14:38

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı "İktidar olacağız" çıkışı olay oldu. MHP liderini topa tutan Davutoğlu, "Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002'de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek! Bu iktidar değişecek ve iktidarda Gelecek Partisi olacak.

Son dönemde yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı "İktidar olacağız" çıkışıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi.

"BAHÇELİ AK PARTİ'İ SUÇLAYIP ERKEN SEÇİMİ TETİKLEYECEK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan ifadeler kullanan Davutoğlu, Cumhur İttifakı ortağının bu kış hayat pahalığı dayanılmaz hale geldiğinde AK Parti'yi suçlayacağını ve erken seçimini tetikleyeceğini iddia etti.

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Bu iktidar gidecek!

Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002'de olduğu gibi "Ben yapmadım onlar yaptı" diyerek AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek!

Bu iktidar değişecek! iktidarda Gelecek Partisi olacak!"

'İktidar olacağız' diyen Davutoğlu, Bahçeli'yi topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

"GÜÇ YOZLAŞMASINDAN RANT DEVŞİREN BİR GRUP, PARTİYİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ESİR ALDI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sabah saatlerinde ise, FOX TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu olmuştu.

"GÜÇ YOZLAŞMASI AK PARTİ'Yİ ESİR ALDI"

Programda Ak Parti'den ayrılma sürecini anlatan Davutoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; "Belirli aşamaya geldi ki güç yozlaşması AK Parti'yi esir aldı. Bu şu demek: Güce öylesine alışırsınız ki bir müddet sonra o güç sizin sanki doğuştan hakkınız gibi, sanki devredilmeyecek bir hak gibi görünmeye başlanır ve siz o gücün cazibesiyle doğru olanı değil de o anda sizin gücünüzü tahkim edecek neyse onu yapmaya başlarsınız. Aslında benim ile Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yollarının ayrıldığı yer de burada oldu.

"BEN EKONOMİYİ YOLSUZLUKLARDAN ARINDIRAN BİR SÜREÇ BAŞLATMAK İSTEDİM"

Ben güç yozlaşması nedeniyle yaşanan bozulmaya karşı ve AK Parti'nin tekrar doğru bir eksende, dünyaya entegre olan, Avrupa'yla bütünleşen, üretim odaklı olarak ekonomiyi yolsuzluklardan arındıran bir süreç başlatmak istedim, ihtilaf orada başladı.

"GÜÇ MİLLETİN SİZE VERDİĞİ BİR EMANET"

O sırada bütün bu güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı. Halbuki güç milletin size verdiği bir emanet. İyi kullanırsanız devam edersiniz. Kullanmazsanız millete iade de başkası gelir. Böyle düşünmemeye başladı bu kadro."

Bahçeli'yi İktidar olacağız diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, AK Parti, İktidar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'yi 'İktidar olacağız' diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek - Son Dakika
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