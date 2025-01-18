Bakan Aşkın Bak: Cumhurbaşkanımıza iyi bakın çünkü ona ihtiyacımız var

Politika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gençlerin önünü açın, onlarla ilgilenin' buyurdular. Kendisini çocukluğumdan bu yana tanırım. Kendisi büyüğümüzdü, futbol takımımızın kaptanıydı. Siyasette de uzun zamandır yanındayız. Gençlere değer veren, gençlerin önünü açan bir lider. Milletvekili seçilme yaşı 30'du. Bunu öce 25'e sonra 18'e indirdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok iyi bakın çünkü ona ihtiyacımız var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti, Tokat İl Başkanlığı 8'inci Olağan Kongresine katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere hava yolu ile Ankara'dan Tokat'ta geldi. Bakan Bak, Genel Başkan Yardımcısı Sarıkaya ve AK Parti Grup Başkanı Güle ilk olarak Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Tokat Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunuldu. Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Tokat İl Başkanlığı 8'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongreye video konferans yöntemiyle katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugün 860 yurdumuzda 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz. Onlara sabah kahvaltısı ve akyam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Devletimiz aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi burslarla destekliyor. 950 bin öğrencimize kredi veriliyor. Gençlerimize üniversite hayatlarında büyük destekler sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gençlerin önünü açın, onlarla ilgilenin' buyurdular. Kendisini çocukluğumdan bu yana tanırım. Kendisi büyüğümüzdü, futbol takımımızın kaptanıydı. Siyasette de uzun zamandır yanındayız. Gençlere değer veren, gençlerin önünü açan bir lider. Milletvekili seçilme yaşı 30'du. Bunu öce 25'e sonra 18'e indirdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok iyi bakın çünkü ona ihtiyacımız var" dedi.

'GELİN AZİZ MİLLETİMİZE ANLATIN DEDİM'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, "2002 yılında AK Parti geldiğinde aziz milletimizin 1 yılda ürettiği gayrı milli hasılat sadece 235 milyar dolardı. Şimdi 2024 yılında üretilen gayrı milli hasılat 1 trilyon 320 milyar dolardır. Nereden nereye en son bütçe konuşmamı bağlarken CHP'ye şöyle demiştim. Bu seneki bütçemiz 14 trilyon 731 milyar lira, sizin de İstanbul Büyükşehir Belediyeniz iştiraki ile beraber 1 trilyon 50 milyar lira. 14'te 1'i belediye olarak yaptıklarınızı gelin burada aziz milletimize anlatın dedim. Ne koydunuz ortaya sıfır" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,