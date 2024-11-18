Bakan Bak: Gençler için Spor Tesisleri Tamamlanacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Bak: Gençler için Spor Tesisleri Tamamlanacak

Bakan Bak: Gençler için Spor Tesisleri Tamamlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da inşaatı süren 2 bin kişilik spor salonunu ziyaret ederek, tesisin en kısa zamanda tamamlanacağını ve gençlerin hizmetine sunulacağını açıkladı. Bakan Bak, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak, yatırımların devam edeceğini belirtti.

18.11.2024 15:24  Güncelleme: 15:28
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'HİÇBİR İŞİMİZİ YARIM BIRAKMAYIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki 2 bin kişilik spor salonu alanını gezdi. Bakan Bak, tesisin en kısa zamanda tamamlanacağını ve gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti. Bakan Bak, "Bugün Van'da gençlerimiz için yaptığımız tesislerin toplu açılışlarını yaptık. Bugünkü değerle yaklaşık 2 milyarlık bir yatırımı açmış olduk. Burada da başlanmış olan bir yatırım var. Bu yatırımda yüzde 25 seviyelerinde. Bunu da tamamlayacağız. Gençlerimizin spor yapması için çok amaçlı bir salon burası. Basketbol ana salonuyla birlikte 4 tane antrenman salonu var. Hiçbir işimizi yarım bırakmayız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'ye büyük spor tesisleri yapmamıza vesile oluyor, önümüzü açıyor. Burası da gençlerin ihtiyacı olan önemli bir tesis olacak. Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz. Terörle mücadelede hükümetimiz önemli işler yapıyor" dedi.

'HER ŞEY GENÇLERİMİZ İÇİN'

Bakan Bak, "Gençlere sporun iyileştirici gücünü, sporun birleştirici gücünü, sporun onlara katacağı öz güveni sağlayacağız ve böyle tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar veya eylül, ekim aylarına kadar da tamamlayacağız. Her şey gençlerimiz için. Bu ülkenin gençlerinin spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz ve eser siyasetine devam ediyoruz. Bu tesisin kısa zamanda tamamlanması için de valimize ilgili talimatları verdik. Biz de il müdürlüğümüz üzerinden destek olup, bu tesisleri kısa zamanda tamamlayacağız. Hayırlı olsun. Önemli olan, bu ülkenin güzel gençlerine hizmet etmek, onları güzel işlerle buluşturmak, güzel vatan için doğru işlerle buluşturmak, onları iyi eğitmek, sporda da kültürde de iyi eğitmek. Amacımız bu. Bunun peşindeyiz. Gençlerimizi bittiği zaman buraya ve yeni açılan tesislere bekliyoruz. Havuzlara bekliyoruz, bütün ailelere sesleniyoruz. Dedelerine, ninelerine sesleniyoruz. Çocuklarınızı havuzlara getirin, spor tesislerine getirin. Bugün çok güzel bir gün yaşadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Bak: Gençler için Spor Tesisleri Tamamlanacak - Son Dakika

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