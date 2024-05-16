Bakan Bak: "Üniversitelerde sporu önemsiyoruz, gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Bak: "Üniversitelerde sporu önemsiyoruz, gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitelerde sporun önemini vurgulayarak gençlerin spor yapmasını teşvik ettiklerini belirtti. Bakan Bak, obezite gibi gençleri tehdit eden sorunlara dikkat çekerek sporun yaşam tarzının bir parçası olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda elde ettiği başarıları takip etmek ve sporda yer almak gerektiğini vurguladı.

16.05.2024 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak: "Üniversitelerde sporu önemsiyoruz, gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Üniversitelerde sporu önemsiyoruz, gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimizi madde bağımlılığı ve internet bağımlılığının dışında tehdit eden bir sorun var, obezite. Lütfen, yürüyün ve spor yapın" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen " Filistin'le Dayanışma Günü ve Uluslararası Spor Festivali Sporfest 2024"ün açılış törenine katıldı. Tören öncesinde Filistin'e destek için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Kampüsü'nde Bakan Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve öğrenciler yürüyüş gerçekleştirdi. Bakan Bak ve beraberindeki heyete Mehteran Birliği eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, YÖK ile ortak bir proje başlattıklarını aktaran Bakan Bak, spor etkinlikleri gerçekleştiren üniversitelere destek olacaklarını ve en fazla spor faaliyeti gerçekleştiren kampüslere ödül vereceklerini kaydetti.

Üniversitelerin sporun merkezi olmasını istediklerini aktaran Bakan Bak, "Burada enerji, sevgi var. Sizleri çok seviyoruz iyi ki varsınız. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz ülkemizin umudusunuz. Bugün güzel bir yürüyüş yaptık, burada olan sağlık bilimleri Fakültesi'nin öğrencileri var, gençleri var. Bebekler ölürken sessiz kalınamaz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştır. Filistin'e en fazla destek veren ülke yine Türkiye yine sizlerin yüreğinizdeki ateşi görüyoruz bu yüzden sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki sizinle birlikte yol yürüyoruz" dedi.

Türkiye'nin son 22 yılda tesisleşme devrimi yaşadığını belirten Bakan Bak, "Uluslararası alanda elde edilen başarıları hepiniz takip ediyorsunuz. 2023 yılında madalyalar kazanan sporcularımız bu milletin bayrağını dalgalandırmak için çalışıyor. Üniversitelerde sporu önemsiyoruz, gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimizi madde bağımlılığı ve internet bağımlılığının dışında tehdit eden bir sorun var, obezite. Lütfen, yürüyün ve spor yapın. Sporu, mutlaka hayatınızın bir parçasına yerleştirin. Sporu yaşam tarzı olarak kendi hayatınız içine koyun" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduktan sonra katıldığı ilk olimpiyat oyunu olan Paris 1924'ün üzerinden bir asır geçtiğini dile getiren Bakan Bak, "Büyük bir kafileyle 100'ün üzerinde sporcuyla Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında temsil edeceğiz. Madalyaları kazanacağız ve bu milleti sevindireceğiz. Sporu takip edelim, sporun içinde olalım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Gençlik, Türkiye, Spor, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bak: 'Üniversitelerde sporu önemsiyoruz, gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bak: "Üniversitelerde sporu önemsiyoruz, gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement