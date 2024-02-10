Bakan Bayraktar: 'İnşallah TTK'yı daha da büyüteceğiz' - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar: 'İnşallah TTK'yı daha da büyüteceğiz'

Zonguldak'taki mitingde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'TTK bizim göz bebeğimiz. İnşallah TTK'yı daha da büyüteceğiz. Filyos'ta büyük bir yatırım devam ediyor' dedi.

10.02.2024 15:48  Güncelleme: 16:01
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Bakan Bayraktar: "İnşallah TTK'yı daha da büyüteceğiz"

"(Zonguldak) İnşallah Türkiye'nin enerji bağımsızlığının başkenti olacak"

ZONGULDAK - Zonguldak'taki mitingde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " TTK bizim göz bebeğimiz. İnşallah TTK'yı daha da büyüteceğiz. Filyos'ta büyük bir yatırım devam ediyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta düzenlenen ilçe belediye başkanı adaylarının tanıtılacağı mitingde konuştu. Zonguldak'ın Türkiye'nin enerji bağımsızlığında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Bayraktar, depremde görev alan madencilere de bir kez daha teşekkür etti.

TTK'nın yapılacak yatırımlarla büyütüleceğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir kez daha enerjinin başkenti Zonguldak'ta olmaktan mutluluk duyuyorum. 2020 yılında keşfeni yaptığımız doğalgazı sizlerle buluşturduk. İnşallah Türkiye'nin enerji bağımsızlığının başkenti olacak. Bizim için müstesna bir yer. Çok acı bir felaket yaşadı ülkemiz. O depremlerde Zonguldak'taki madencilerimiz oradaydılar. Ben onlara teşekkür ediyorum. TTK bizim göz bebeğimiz. İnşallah TTK'yı daha da büyüteceğiz. 2 bin işçi alımı gerçekleştirdik. Filyos'ta büyük bir yatırım devam eriyor" dedi.

Bakan Bayraktar: \'İnşallah TTK\'yı daha da büyüteceğiz\'
Kaynak: İHA

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