Eskişehir'deki başörtüsü zulmü iddiasına Bakan Bozdağ'dan tepki - Son Dakika
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Eskişehir'deki başörtüsü zulmü iddiasına Bakan Bozdağ'dan tepki

22.03.2023 10:20
Eskişehir'deki başörtüsü zulmü iddiasına Bakan Bozdağ'dan tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eskişehir'de depremzede öğrencinin başörtülü diye okula kaydedilmemesi iddiasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek, "Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eskişehir'de depremzede öğrencinin başörtülü diye okula kaydedilmemesi iddiasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek, "Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) bağlı Özel Çağdaş Okulları'na deprem bölgesinden gelen bir öğrencinin başörtüsü gerekçe gösterilerek alınmadığı iddia edilmişti. İddialar üzerine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cür'et etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır. AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür'et edemez" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Eskişehir'deki başörtüsü zulmü iddiasına Bakan Bozdağ'dan tepki - Son Dakika


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