Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü

25.05.2022 15:59

- Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü

KUDÜS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah'ın ardından geldiği Kudüs'te İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, dün Filistin'e düzenlediği ziyarette Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından bugün Kudüs' geçmişti. Çavuşoğlu'nun İsrail'e ziyareti, dışişleri bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü - Son Dakika


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