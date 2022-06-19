- Bakan Çavuşoğlu: " Kosova'daki FETÖ varlığı ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı"

"Sivil havacılık anlaşması imzaladık"

PRİŞTİNE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları çerçevesinde geldiği Kosova'nın başkenti Priştine'de mevkidaşı Donika Gervalla-Schwarz ile yaptığı basın toplantısında, "Kosova'daki FETÖ varlığı ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı olan Kosova'daki temaslarını sürdürüyor. Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, daha sonra heyetlerarası toplantıya katıldı. Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısı öncesinde Kosova Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu ile "Uçuş Frekanslarının Artırılmasını Öngören Sivil Havacılık Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Daha sonra Mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Kosova'daki Türk toplumunu ve Türkiye'deki Kosovalıları iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz, onlarla da bir araya geleceğiz. Bugün sayın bakan Gervalla-Schwarz ile ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için yapabileceklerimizi iki dışişleri bakanı olarak ele aldık. Küresel ve bölgesel gelişmeleri ve bu gelişmelerin bölgemize, Balkanlara, Kosova'ya ve Türkiye'ye etkilerini de değerlendirdik. Ayrıca Kosova'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine desteğimizi bir kere daha yineledik. Kosova'nın devlet kurumlarının güçlenmesini ve bölgesel ile uluslararası entegrasyonunu önemsiyoruz. Kosova'nın Avrupa Atlantik kurumlarına üyelik perspektifini de Türkiye olarak destekliyoruz" dedi.

"Kosova'nın, Türkiye'ye olan ihracatı 2'ye katlandı"

Türkiye ve Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla ilerlediğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Serbest ticaret anlaşmamız 2019'da yürürlüğe girdi. Bazı art niyetli çevreler bu serbest ticaret anlaşması aleyhine kampanyalar yaptı bunu gördük. Ama bu anlaşmaların ekonomik ilişkilerimize katkısı ortada. Geçen sene ticaretimiz yaklaşık yüzde 53 artış gösterdi. Kosova'nın, Türkiye'ye olan ihracatı 2'ye katlandı. Bu sene ilk çeyrekte Kosova'nın Türkiye'ye ihracatında yaklaşık yüzde 21 artış var. Ama biz bu rakamı yetersiz buluyoruz. Kosova'nın Türkiye'ye satabileceği daha fazla ürün olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı artarken, Kosova'nın da Türkiye'ye ihracatını artırmak için beraber çalışmalıyız. Bu yüzden karma ekonomik komisyonu toplantısını bir an önce gerçekleştirmemiz lazım. İş forumlarını düzenli bir şekilde toplamamız lazım. İş insanlarımızı bir araya getirmemiz gerek. Bunu dengelemenin başka bir boyutu da Kosova'daki Türk yatırımlarını artırmak. Çünkü buradaki Türk yatırımları, bir taraftan 410 milyon dolarlık yatırımla 10 binden fazla Kosovalıya iş imkanı sağlıyor, bir yandan da Kosova'nın üçüncü ülkelere olan ihracatını da artırıyor. Elbette Kosova, iş insanlarımıza yatırım imkanlarını arttırdıkça ve geliştirdikçe firmalarımız da daha fazla yatırım yapacaktır. Bu konuda da beraber çalışmaya devam edeceğiz. İş insanlarımızı biz de yatırımı ve ticareti artırması için teşvik ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kosova bölge ülkelere kısa süre içerisinde elektrik ihraç edecek"

Enerji fiyatlarındaki artışa değinen Bakan Çavuşoğlu, "Enerji alanında çalışmalar yapılabilir. Enerji fiyatlarının artışıyla birlikte hepimizin en öncelikli konularından bir tanesi enerji. Enerji konusunda firmalarımız özellikle yenilenebilir enerji gibi alanlarda yatırım yapmaya hazırlar. Alım garantisi istemiyorlar. Finansmanı kendileri getirecekler ve 1 sene içinde yatırımlarını tamamlayacaklar. Ben inanıyorum ki bu yatırımlarla Kosova bölge ülkelere kısa süre içerisinde elektrik ihraç edecektir" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma ile halklarımız arasında temas artacak"

Kosova ile Türkiye arasında sivil havacılık anlaşma imzalandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün sivil havacılık anlaşması imzaladık. Anlaşma ile halklarımız arasında temas daha da artacak. Turizm artacak. Türkiye'den gelen turist artacak ve Kosova'dan Türkiye'ye gelen turist artacak. Frekans sayılarını da artırmış olacak. Biz, Kosova'daki Türklerin de Arnavutça öğrenmesi için onları teşvik ediyoruz. Bu konuda da birlikte çalışabiliriz. TİKA'mız son derece aktiftir. Bugüne kadar 700'den fazla projeyi Kosova'da hayata geçirdi. Yeni projeler için de Kosova hükümetinin desteği ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz ve Maarif Vakfımız ile kültür, ekonomi, eğitim alanında siyasi desteğimizin yanında Kosova'ya desteğimiz artarak devam ediyor" sözlerine yer verdi.

"Kosova'daki FETÖ varlığı ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı"

Kosova'daki FETÖ yapılanmasının iki ülke arasındaki tek sıkıntı olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Kosova'daki FETÖ varlığı ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı. Yani tek sınama diyebiliriz onun dışında bizim hiçbir problemimiz yok. Çünkü FETÖ varlığı, ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Kosova'daki varlığı bizleri ve Türk halkını derinden üzüyor. Geçmişte ülkemizde uyguladığı stratejinin benzerini hatta aynısını Kosova'da uyguluyor. Bunları görüyoruz. Bir yandan gençleri zehirlemeye devam ediyorlar, bir yandan medyaya yatırımlarını artırıyorlar. Diğer taraftan da devlet kurumlarına sızma çalışmalarına devam ediyorlar. Türkiye ve diğer ülkelerde yaptıklarını yapıyorlar. Bu yüzden dost ve kardeş ülke Kosova'da bunları görmek bizi üzüyor. Kosova'nın kendi güvenliği ve geleceği bakımından bunların tehlikeli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kendi güvenliğiniz bakımından da bu önemli" dedi.

"Bölgede gerginliğin artığını gördük"

Bölgedeki sorunların diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Belgrat'ta da aynı mesajları verdik. Biz Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz. Diplomasi yoluyla anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyoruz. Bosna Hersek'teki ve bölgedeki gelişmeler ile Ukrayna savaşının bölgeye olumsuz yansımaları var. Alınması gereken dersler var. Bölgede gerginliğin artığını gördük. Türkiye olarak bu bölgenin 90'ların karanlık günlerine dönmesine izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. Bunun için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bölgede tüm ülkelerle iyi ilişkileri olan ve herkesle konuşabilen bir ülke olarak bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Diplomasiyi ön plana çıkaracağız. Diyalog bölgede kalıcı barış ve istikrar için son derece önemlidir" açıklamasında bulundu.