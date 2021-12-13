Üye Girişi
Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu

13.12.2021 22:54

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe sunumu için kürsüye gelen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'li vekillerin kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Muhalefetin golf göndermesine Çavuşoğlu, "Ben her yerde golf oynarım ama siz iktidarı rüyanızda görürsünüz" yanıtı verdi. Çavuşoğlu'nun bu sözleri sonrası AK Parti sıralarından alkış ve tezahüratlar yükseldi.

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerine konuşma yaptı.

"BEN GOLF OYNAYACAK SAHA BULURUM"

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında muhalefetten vekillerin sataşmasına Çavuşoğlu, "Sayın Erozan dediniz ki 'İktidarın günleri sayılı'. Geçen sene ne demiştiniz 'Yılın ikinci yarısında bütçeyi biz devralacağız'. Ne oldu sayın Erozan? Geçen sene de böyle söylüyordunuz. Ne oldu güvendiğiniz dağlara kar mı yağdı? Sayın Erozan, ben Ankara'da da her yerde de golf oynayacak saha bulurum. Bunda hiç problem yok. Ama siz iktidarı ancak rüyanızda görürsünüz." dedi.

AK PARTİLİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Çavuşoğlu'nun İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'a yönelik bu sözleri sonrası AK Parti sıralarından alkış ve tezahüratlar yükseldi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan muhalefete iktidar göndermesi! Golf eleştirilerine verdiği yanıt AK Partili vekilleri coşturdu
Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu

Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti, Turizm, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 19:26 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da 17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler 17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı 16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel

Son Dakika Haberleri
22:55 HDP eski belediye başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa etti
22:54 Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu
22:38 Hızla aracını denize süren kişi, sigara yakarak aracının batışını izledi: Moralim bozuktu
22:36 Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını eritemedi
22:10 Halk Ekmek önündeki uzun kuyruk görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki
22:07 Luiz Gustavo artık Fenerbahçe'de istenmiyor
22:06 Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarına yarın açıklık getirecek
21:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil
21:41 Acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Selçuk İnan verdi
21:40 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor
HDP eski belediye başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa etti HDP eski belediye başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa etti         
22:55
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 23:00:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement