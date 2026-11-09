Bakan Çiftçi, kaymakamlara köyleri gezmelerini ve vicdanla karar vermelerini öğütledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kaymakamlık binlerce yıllık kadim devlet geleneğimizin ağır bir mesuliyet yüklediği, insan hayatına doğrudan dokunan müstesna bir görevdir" dedi.

Bakan Çiftçi, Ankara'da düzenlenen 111'inci Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çiftçi, kaymakamlık görevinin köklü devlet geleneğinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu görevin temelinde adalet, emanet bilinci ve millete hizmet anlayışının bulunduğunu ifade etti. Kaymakamların görev yapacakları ilçelerde devletin gücünü ve merhametini temsil edeceklerini kaydeden Çiftçi, vatandaşların huzur, güvenlik ve refahı için çalışacaklarına inandığını dile getirdi. Kaymakam adaylarına meslek hayatlarında liyakat, bilgi, çalışkanlık ve vicdanı esas almaları tavsiyesinde bulunan Çiftçi, alınacak her kararın bir insanın hayatına doğrudan dokunabileceğine dikkati çekti. Kamu yöneticilerinin vatandaşlara karşı kapılarını ve gönüllerini açık tutmaları gerektiğini söyleyen Çiftçi, kaymakamların görev yaptıkları ilçeleri yalnızca raporlar üzerinden tanımakla yetinmemeleri, köyleri, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeleri gerektiğini kaydetti.

"Kaymakamlık, insan hayatına doğrudan dokunan müstesna bir görevdir"

Kaymakamlık görevinin devlet yönetiminin önemli unsuru arasında olduğunu belirten Çiftçi, "Kaymakamlık binlerce yıllık kadim devlet geleneğimizin ağır bir mesuliyet yüklediği, insan hayatına doğrudan dokunan müstesna bir görevdir. Bu vazifenin özünde adaleti gözetmek, emaneti korumak ve milletin derdiyle dertlenmek vardır. Genç meslektaşlarımız çekecekleri kurayla vatanımızın farklı noktalarında görev üstlenecekler. Her biri devletimizin merhametini ve kudretini birlikte temsil edecek. Vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve refahı için çalışacaktır. İnanıyorum ki kendilerine duyulan güveni, gayretleri ve hizmetleriyle devlet ile millet arasındaki gönül bağını daha da kuvvetlendireceklerdir. Meslek hayatınızın bu anlamlı başlangıcında her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren, dualarıyla ve fedakarlıklarıyla yanınızda olan ailelerinize teşekkür ediyorum. Adım attığınız hizmet yolunda bilgiye, liyakate ve çalışkanlığa ihtiyacınız olacak. Bütün bunlara yön verecek olan ise vicdanınız, adalet duygunuz ve taşıdığınız emanetin şuurudur. Yetkinizi kullanırken her kararınızın bir insanın hayatına dokunduğunu unutmayınız. Attığınız imza bir mağduriyeti gidermeli, söylediğiniz söz güven vermeli, gösterdiğiniz ilgi vatandaşımızın yüreğini ferahlatmalıdır. Bizim devlet anlayışımızda insanın haysiyetini korumak esastır. Kerim devlet geleneğimiz kimselerin yanında durmayı, darda kalana el uzatmayı, hak sahibine hakkını teslim etmeyi gerektirir. Sizler de bu anlayışı görev yaptığınız her yerde yaşatacaksınız. Kapınızda, gönlünüzde vatandaşımıza her daim açık olsun" diye konuştu.

"Derdini anlatmakta zorlanan insanlarımıza mutlaka zaman ayırın"

Kaymakamlık mertebesinin en önemli görevinin vatandaşa hizmet etmek olduğunun altını çizen Çiftçi, "Derdini anlatmakta zorlanan insanlarımıza mutlaka zaman ayırın. Karşınıza gelen kişinin şahsında annenizi, babanızı, yakınlarınızı hayal ediniz. Bir yetimin sessizliğini, bir fakirin çekingenliğini, bir ailenin sıkıntısını fark edecek gönül dikkatini sizin olsun. İlçenizi dosyalardan ve raporlardan tanımakla yetinmeyiniz. Köyüne gidin, mahallesinde yürüyün, esnafının halini sorun. Bazen sayfalar dolusu raporun anlatamadığını bir vatandaşımızın birkaç cümlesinde bulabilirsiniz. Devlete duyulan güven vatandaşımızın günlük hayatında karşılık bulur. Bir işin zamanında görülmesi, bir başvurunun dikkatle dinlenmesi, bir haksızlığın giderilmesi bu güveni büyütür. Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli bu şekilde sağlamlaşır. İnsana yakın olurken makamınızın vakarını koruyunuz. Samimiyet ile ciddiyeti, tevazu ile sorumluluğu birlikte taşıyınız. Vatandaşımıza gösterdiğiniz nezaket kamu hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır. İletişim imkanlarını vatandaşımızı doğru bilgilendirmek ve hizmete erişimini kolaylaştırmak için kullanınız. Görünme arzusunun hizmet etme gayretinizin önüne geçmesine izin vermeyiniz" şeklinde konuştu.

"Genç meslektaşlarımız, görev yapacakları ilçede büyük bir aşkla çalışacaklardır"

Yeni kaymakamlara başarı dileklerinde bulunan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Nihai gayemiz halkın duasını almak ve Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Bu gaye zor zamanlarda metanetinizi, karar verirken de hakkaniyetinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Bir gün makamınızı sizden sona gelenlere devredeceksiniz. Geride çözüme kavuşturduğunuz meseleler, umudunu tazelediğiniz insanlar ve hayırlı anılan bir isim bırakmaya gayret ediniz. Görevinizi alnınız ak, başınız dik, gönlünüz huzurlu bir şekilde tamamlamak bu mesleğin en büyük bahtiyarlığıdır. Çok muhterem Cumhurbaşkanım, genç meslektaşlarımız görev yapacakları ilçelerde ortaya koyduğunuz Türkiye Yüzyılı hedefleri için büyük bir azim, gayret ve aşkla çalışacaklardır. Yeni kaymakamlarımızın görev yerlerini belirlerken Cenab-ı Hak her bir genç kardeşimize adaletle hizmet etmeyi, milletimizin duasına mazhar olmayı ve üstlendikleri emaneti hakkıyla taşımayı nasip eylesin diye dua ediyoruz. Genç kaymakamlarımızın yolları açık, vazifeleri hayırlı, hizmetleri bereketli olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin."