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Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: "2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: "2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor"

26.11.2021 12:43

Son dakika haberine göre Bakan Ersoy: "2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor" "Bir dizi toplantılarla sezona çok daha hazır bir Antalya ile girmiş olacağız" "Aralık ayını da dahil ettiğimiz zaman Antalya'da 9...

Bakan Ersoy: "2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor"

"Bir dizi toplantılarla sezona çok daha hazır bir Antalya ile girmiş olacağız"

"Aralık ayını da dahil ettiğimiz zaman Antalya'da 9 milyon sayısını geçmiş olacağız, önümüzdeki sene hedefimiz çok daha büyük Antalya'da"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın yıl sonu itibariyle 9 milyon yabancı turist sayısına geçeceğini belirterek, "2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor" dedi.

Bir dizi temaslar için Antalya'da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valiliği'nde yeni sezon kapsamında turizm paydaşlarıyla düzenlenen turizm toplantısına katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, tüm dünyanın uzun süredir pandemi süreci ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Turizmin pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna işaret edeb Ersoy, " Ama her şeye rağmen 2021 sezonu özellikle Antalya için yoğun geçti. Bu açıdan sevinçliyiz. Ama sonuçta pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde devam ediyor. Bu yoğunluğun artarak devam edecek. 2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor. Bunun için gerekli koordinasyon toplantılarına başladık" diye konuştu.

"9 milyonu geçmiş olacağız"

Antalya'da yıl sonu itibariyle yabancı turist sayısının 9 milyonu geçeceğini kaydeden Bakan Ersoy, "Şuanda çok yaklaştı. Aralık ayını da dahil ettiğimiz zaman 9 milyon sayısını geçmiş olacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz çok daha büyük Antalya'da. O nedenle Antalya Valimiz Ersin Yazıcı ile birlikte emniyet, havalimanı, trafik, ulaşım araç, otel yetkilileriyle düzenli olarak sezon öncesi toplantılara başlıyoruz. İlk toplantımızı bugün yaptık. Hava limanlarında pandemi koşullarının iyileştirilmesi, alınan önlemlerin yoğunlaştırılması ve yolcu trafiğini rahatlatılması açısından neler yapılması gerekiyor. Ulaşımla ilgili alınması gereken önlemeler, Antalya Havalimanı'nın bir ihalesi olacak önümüzdeki ay. Bunun ardından kapasitede ciddi oranda artış yapılacak. Bu sürecin nasıl yönetileceği, yoğunlaşan trafiğin Antalya şehir içi ve turizm bölgelerine nasıl yayılacağı, pandemi koşullarında bu sürecin nasıl yönetileceği noktasında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantıların sonunda alınması gereken önlemler alınacak. Bu önlemleri ülkemize yoğun turist veren yabancı misyon temsilcileriyle de takip ediyoruz. Onları da bilgilendirme prosedürlerini oluşturuyoruz. Güzel bir çalışma oldu. İlk adımı bugün attık. Bir dizi toplantılarla sezona çok daha hazır bir Antalya ile girmiş olacağız"ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: 2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor
Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: 2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor
Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: 2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor
Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: 2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor

Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Turizm, turist, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: '2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: "2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor" - Son Dakika
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