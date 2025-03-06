Bakan Ersoy, İftar Programında Vakıf Kültürünün Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Politika

Bakan Ersoy, İftar Programında Vakıf Kültürünün Önemine Dikkat Çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Fatih'te düzenlenen iftar programında, vakıf kültürünün dayanışma ve yardımlaşma üzerindeki etkilerini vurguladı. Programda pek çok etkinlik gerçekleştirilirken, deprem sonrası yapılan destekler de ele alındı.

06.03.2025 21:22  Güncelleme: 21:30
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Bakan Ersoy, düzenlenen iftar programına katıldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih'te düzenlenen iftar programına katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Fatih'te bulunan Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar programı düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı ve çok sayıda davetli vatandaş katıldı. Program başında Hacivat Karagöz gösterisi ve İlahi Grubu dinletisi yapıldı. Protokol konuşmaları ve Kuranı Kerim tilaveti sonrası konuşmalar yapıldı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği mübarek bir iklim. Vakıflarımız yüzyıllardır bu manevi iklimin en önemli taşıyıcısı olmuş, mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında yer almıştır. Bugün de bu kadim geleneği yaşatarak insanımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Vakıf Kültürü tarihimiz boyunca sosyal adaletin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güçlü teminatlarından biri olmuştur. Camilerden medreselere, darüşşifalardan AŞ evlerine kadar pek çok alanda vakıflar toplumun her kesimine hizmet götürerek insanımıza destek olmuştur. Vakıflarımız yalnızca maddi yardımlarla değil manevi değerlerimizi yaşatarak da toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren birer yapı taşı olmuştur. Bugün de bu mirası yaşatarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyoruz. Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük depremlerin ardından devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte yaraları sarmak için seferber oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz de depremden etkilenen 11 ilimizde Ramazan aylarında halkımızın yanında oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla geçtiğimiz sene Ramazan ayında her gün on binden fazla vatandaşımızla iftarlarda buluştuk. Yaklaşık sekiz bine yakın aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi olan kardeşlerimize de eğitim desteği sağladık. Öksüz ve yetim yavrularımızın da bayramda bir nebze olsun yüzünü güldürmeye gayret ettik. Bu sene Ramazan ayında bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Gönül sofralarında hep birlikte iftarlarımızı açmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar vakıf kültürümüzün bir yansıması ve milletimizin dayanışma ruhunun en güzel tezahürlerinden biridir. Bu vesileyle emeği geçen herkese, bağışlarıyla destek olan tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesi temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy, İftar Programında Vakıf Kültürünün Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika

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