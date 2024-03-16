Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri\'ni açtı

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri, bölgenin atık su sorununu 50 yıl süreyle çözeceğini belirterek, "13 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ve yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeli olan proje bünyesinde tesis, günlük 45 bin metreküp kapasiteyle hizmet verecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'nin açışını gerçekleştirdi.

"2 milyar yatırım bedelli"

Törende konuşan Bakan Ersoy, Kemer-Çamyuva bölgesinin atık su arıtma sorununu 50 yıl süreyle çözecek önemli bir projenin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Açılışı yapılan tesislerin, sadece bölgenin çevresel sürdürülebilirliği için değil, aynı zamanda turizm potansiyelinin korunması ve geliştirilmesi için de kritik bir rol oynayacağının altını çizen Ersoy, "Bu tesis, bölgedeki atık su sorununu etkili bir şekilde çözerek deniz ve kara ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlayacak, aynı zamanda temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam alanı sunacak. Geçtiğimiz yıl inşasına başlanılan 13 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ve yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeli olan proje bünyesinde tesis, günlük 45 bin metreküp kapasiteyle hizmet verecek. Toplamda 2 adet terfi merkezi, yaklaşık 10 bin metrelik kanalizasyon hattı ve 3 bin 500 metrelik derin deşarj hattından oluşan arıtma tesisi, ileri biyolojik arıtma eknolojileriyle donatıldı. Bugün itibariyle test suyunu alarak tesis faaliyete geçirildi. Bölge atık suları da kontrollü ve kademeli bir şekilde tesise alınacak" diye konuştu.

Ersoy, doğa ve çevre dostu tesisler sonucunda Antalya'nın turizm potansiyelinin daha da güçleneceğini belirtti.

Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletilen 10 mavi bayraklı halk plajına bu yıl Kemer- Tekirova ve Manavgat-Ilıca olmak üzere 2 mavi bayraklı plaj daha eklediklerini kaydeden Bakan Ersoy, toplam sayının ise kentte 12'ye yükseldiğini kaydetti.

"Gece müzeciliği"

Antalya'da Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde 21 alanda kazı çalışmalarının devam edeceğini işaret eden Bakan Ersoy," 2028 yılı sonuna kadar Antalya'da yürüttüğümüz kazı çalışmaları için toplam 5.5 milyar TL'lik bir bütçe ayırmış olacağız. Kazılarımızın yanı sıra geleceğe miras projelerimizle tarihi alanların restorasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Gece müzeciliğini hayata geçiriyoruz. Böylelikle gelecek kuşaklara bu tarihi mirası ulaştırmış oluyoruz. "Geleceğe Miras Myra ve Limanı Andriake Projesi" ve açılışını yaptığımız "Geleceğe Miras Projesi Aspendos"un yanı sıra Sillyon Antik Kenti'nin de bu bünyeye alındığının müjdesini veriyorum" dedi.

"Asli görevlerimiz arasında arıtma alt yapıları yapmak yok"

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin her alanında gelişimi ve ilerlemesi için çalışıyoruz" diyen Bakan Ersoy, " Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu vizyon çerçevesinde kültürel mirasımızı korumak ve geliştirmek, turizm potansiyelimizi artırmak ve ülkemizi uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için gayret gösteriyoruz. Ülkemiz geçen seneyi 56,7 milyon turist ve 54,3 milyar dolarla kapattı. Bu sene ise 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefini belirledik. Bu hedeflere öyle kolay ulaşılmıyor tabi ki. Bakanlığımızın görev alanındaki tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yetmiyor bir de belediyelerin de yapması gerekenleri yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın asli görevleri arasında, arıtma alt yapıları yapmak bulunmuyor. Ancak, ülkemizin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir turizm sektörü oluşturmak amacıyla, turizmi etkileyen alt yapı eksikliklerine de el atıyoruz. Burada Kemer'de olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmakla yükümlü olduğu yatırımları yap-işlet-devret protokolleri ile devir alıyoruz. Alıyoruz, çünkü almaz isek; mavi bayraklarımızı kaybederiz. Mavi bayraklarımızı kaybedersek turizmi; turizmi kaybedersek Antalya'yı kaybederiz. Maalesef bunu yaptığımızda da muhalefet bizi takdir edeceğine, aksine birtakım ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kendi başkanlarına dönüp, 'Neden sen bunu yapmadın' diye sormak yerine, 'Neden Antalya'ya yatırım yaptınız' diye bizlere soruyorlar. Son 5 senede Antalya'da, sadece 2 adet arıtma tesisi inşa edilmiş olup; 2'si de bakanlığımız tarafından yaptırıldı. İlki 2022'de hizmete aldığımız Belek-Serik Arıtma Tesisleri, diğeri de bugün burada hizmete aldığımız Kemer-Çamyuva Arıtma Tesisleridir. Tavsiyem, artık millete hizmet etmedikleri için bahane bulmasınlar. Vizyoner bir bakış açısıyla vatandaşa 'Nasıl daha iyi hizmet ederimin' peşine düşsünler" ifadelerine yer verdi.

"Sağlıklı bir turizm bırakma gayretindeyiz"

Muhalefetin söylediklerine değil halkın söylediklerine baktıklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Ülkemizin turizm şehirlerinin gelişimine katkı sağlamak adına, pozitif gündemle hareket etmeyen herkese kulaklarımızı kapatırız ve atılması gereken adımları atmaktan kaçınmayız. Antalya'da Hakan Tütüncü ve Kemer'de de Rahman Şeker'in projeleri hazır. Halkımızın teveccühü ile iş başına gelmeleri neticesinde Antalya'nın Altın Çağı başlayacak. Bizler sadece bugünü kurtarmak için değil, gelecek nesiller için de temiz bir çevre ve sağlıklı bir turizm sektörü bırakma gayretiyle hareket ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Tertemiz denizlerimiz önemli"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, sürdürülebilir turizm açısından bu tür tesislerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Kültür Turizm Bakanlığı'nın ana hizmet dallarından birinin altyapı hizmeti olmadığına değinen Vali Şahin, " Ama eğer Kemer turizminin devamını istiyorsak mutlaka bu tesis yapılması gerekiyordu. Antalya turizmini ayakta tutan tertemiz denizlerimizdir. Türkiye dünyanın mavi bayraklı sahiller sıralamasında üçüncü sırada. Onun da neredeyse yarısı bu mavi bayraklı plajların yarısı Antalya'da bulunuyor. Bu sayede Antalya geçen sene 16 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladı eğer sizin denizleriniz kirli olsa, kirlense bunun devamı mümkün olmaz. Dolayısıyla biz denizlerimizi temiz tutacağız. Toprağımızı kirletmeyeceğiz. Bu zümrüt ormanları muhafaza edeceğiz. Mümkünse artıracağız ki sadece turizmden gelir elde etme anlamında değil, evlatlarımıza da bu cennet doğayı devredebilmek için bu güzel boynumuzun borcudur. Türkiye'nin büyük hedefleri var turizmde 100 milyar dolar. Bu ancak bu tesislerle başarılabilir. Bu açıdan da Antalya üzerine düşen görevi yapıyor, bundan sonra daha da fazla yapacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve protokol tarafından tesisin açılışı yapıldı. Bakan Ersoy'a, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve milletvekili Atay Uslu da eşlik etti. - ANTALYA