Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu insanının değerlerini ve manevi dünyasını hikayelerine taşıyan yazar Mustafa Kutlu'yu İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Mustafa Kutlu'yu İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Prof. Dr. Fatih Andı'nın editörlüğünde Kutlu'ya özel bir kitap yayımlayacaklarını ve yazarın 'İp' adlı eserini tiyatrolarda sahneleyeceklerini belirten Ersoy, "Anadolu'nun hikayesini gelenekten geleceğe taşıyan edebiyat mirasımızı yaşatmaya, ustalarımızı ve eserlerini toplumumuzla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, Kutlu'nun 'Uzun Hikaye', 'Beyhude Ömrüm', 'Mavi Kuş' ve 'Ya Tahammül ya Sefer' gibi eserleriyle Türk edebiyatında derin izler bıraktığını belirtti.

Fatih Andı editörlüğünde özel kitap

Bakan Ersoy, Kutlu'nun edebi birikimini okuyucu ve seyircilerle buluşturacak çalışmalara ilişkin, "Bakanlık olarak Prof. Dr. Fatih Andı hocamızın editörlüğünde Mustafa Kutlu'ya özel bir kitap yayımlayacak, 'İp' adlı eserini de en güzel şekilde tiyatrolarımızda sahneleyerek seyircilerimizle buluşturacağız" dedi.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzincan'da yapımı sürdürülen kütüphane ve kültür merkezinin de Mustafa Kutlu'nun adını taşıyacağını belirtti.

Gelenekle modern anlatımı buluşturan usta kalem

Kutlu'nun edebiyat geleneğinin birikimini modern anlatım imkanlarıyla buluşturduğunu vurgulayan Ersoy, yazarın kendine özgü anlatımı, sade ve samimi üslubuyla farklı kuşaklardan okurların gönlünde özel bir yer edindiğini kaydetti. Bakan Ersoy, edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne ve Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Kutlu'nun eserlerinin okurda bıraktığı etkiyi şu sözlerle anlattı:

"Onun hikayelerinde bu toprakların sesini, insanımızın umutlarını, sevinçlerini ve hüzünlerini buluyor; değişen hayatın içinde dostluğun, merhametin ve dayanışmanın değerini yeniden hatırlıyoruz."

Ersoy, edebiyata kazandırdığı eserler, kültür hayatına sunduğu katkılar, sıcak ev sahipliği ve hoş sohbeti için Kutlu'ya teşekkür ederek, sağlık, afiyet ve uzun ömür dileklerini iletti.

Anadolu'nun hikayesini kuşaklarla buluşturan eserler

Köy ve kasaba yaşamını, insanın gündelik hayatını, umutlarını ve arayışlarını eserlerine yansıtan Mustafa Kutlu, hikayelerinde geleneksel değerleri ve toplumsal değişimin insan üzerindeki etkilerini ele alıyor. Hareket ve Dergah dergilerindeki çalışmalarıyla yayıncılık dünyasına da katkılar sunan Kutlu, edebi birikimini farklı kuşaklardan okuyucularla buluşturan eserleriyle Türk hikayeciliğinin önemli isimleri arasında yer alıyor.