Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

04.03.2026 22:39
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'dan atılıp Türkiye'de düşürülen balistik füze konusu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

FİDAN İLE RUBİO ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Görüşmede bölgedeki son durum değerlendirildi. Ayrıca iki bakan, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusunu ele aldı.

"FÜZE ZAMANINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir.

"CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK"

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir.

Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Yemin ederim yakinda Israil meslektasiylada gørusur 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.