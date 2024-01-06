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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Daha önceki görüşmede Bakan Fidan, kendisine sarılmak için hamle yapan Blinken'ı vücut hareketiyle boşa düşürmüştü. Benzer bir görüntüyü vermek istemeyen Blinken, bu kez temkinli davrandı.

06.01.2024 - 14:16,  Güncelleme: 14:21
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Blinken, Bakan Fidan'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, ADB'li mevkidaşı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi

ARTIK TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Türkiye ziyaretinin ardından sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi Blinken'ın Bakan Fidan'ı ziyaretinde temkinli olması dikkatlerden kaçmadı.

Bakan Fidan, ADB'li mevkidaşı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi

SARILMA HAMLESİ BOŞA DÜŞMÜŞTÜ

Hatırlanacağı üzere yakın zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde "Buraya bir Yahudi olarak geldim" diyen Blinken, Bakan Fidan'ı ziyaret ettiği sırada sarılmak istemiş ancak Fidan'ın tepkisiyle karşılaşmıştı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul\'da bir araya geldi
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: ben olsam bunca müslamını katleden ve ülkeme her türlü zararı dokunan bir ülkenin temsilcisi bu şahsın değil elini sıkmak aynı odadaki havayı bile solumazdım Yanıtla 18 3
  • Mesut Gülmez: Patronlarıyla bir araya gelmiş atanmış bakan. Yanıtla 5 11
  • Serkan Basar: bu kareleri görünce yüzüm kızardı Yanıtla 8 4
  • Ozgur Ozgur: Neden sen kuzey koremisin ? Yanıtla 1 1

Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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