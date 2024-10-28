Bakan Fidan Londra'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan Londra'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile görüşmek üzere Londra'ya gidiyor.

28.10.2024 14:17
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile görüşmek üzere Londra'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, 30 Ekim'de Birleşik Krallık'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Lammy ile görüşecek ve Londra'da temaslarda bulunacak. Söz konusu ziyarette Bakan Fidan'ın Birleşik Krallık'a ikili düzeyde ilk resmi ziyareti olacak.

Bakan Fidan'ın Lammy ile görüşmesinde, Türkiye'nin mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereleri başlatmaya hazır olduğunu vurgulaması, enerji ve ulaştırma alanları dahil olmak üzere yeni iş birliği başlıkları üzerinde durması, iki müttefik ülkenin savunma sanayii alanında atabileceği adımları ele alması ve terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurgulaması öngörülüyor. Ayrıca, Fidan'ın İngiliz mevkidaşı ile ikili temaslarında, Gazze'deki insani krizin vahametine ve insani yardımların intikalinde yaşanan güçlüklere dikkat çekmesi, Türkiye'nin bölgesinde savaş istemediği mesajını yinelemesi, uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in doğrudan Birleşmiş Milletler'i ve kurumlarını hedef almaya başlamasından duyulan endişeyi paylaşması, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'ın ardından İran'a yönelik saldırılarıyla savaşı bölgenin geneline yayma hedefi karşısında, tüm tarafların itidalli davranması gerektiğinin altını çizmesi ve bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Türkiye-Birleşik Krallık arasında iş birlikleri

Müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile Birleşik Krallık arasında üst düzeyli ve kurumlararası temaslar düzenli olarak sürdürülüyor. Bölgesel ve küresel konularda hem ikili hem de çok taraflı düzeyde yakın diyaloglar devam etmekte. İki ülke arasında diyalog unsurlarından birini oluşturan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun bir sonraki toplantısının Türkiye'de düzenlenmesi için görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'nin ekonomi alanında ortaklarından ve en büyük beş ihracat pazarından biri olan Birleşik Krallık ile ticaret hacmi 2023 yılında 19,5 milyar dolar olarak kaydedildi. İkili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

"Brexit" sonrası ivme kazanan iki ülke arasındaki iş birliği bağlamında, ekonomik ilişkilerin daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'yla düzenlenebileceği yönünde mutabakat sağlanmıştı. Mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakerelerin başlatılması da masaya yatırılacak. Son dönemde, yatırımlar bağlamında ulaştırma ve enerji alanları öne çıkmaktadır. Özellikle bu alanlarda sürdürülebilir nitelikteki yatırımların sayısı ve hacmi hızla artış göstermektedir.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 2023 yılında 3,8 milyonla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Birleşik Krallık, Türkiye'nin en fazla ziyaretçi çektiği üçüncü ülkedir.

Resmi ziyaretler

Bakan Lammy, 4 Mart tarihinde Gölge Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret etmişti. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ziyaret ise 26 Ocak tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından yapılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan Londra'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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