Bakan Fidan Mısır'da İİT Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan Mısır'da İİT Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'nin yeniden imarı ve insani yardımlar konularında destek verecek.

22.03.2025 13:15
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi (AL) Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak. Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin 4 Mart 2025 tarihli AL Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen Gazze'nin yeniden imarına yönelik plana desteğini teyit etmesi bekleniyor. Gazze'de ateşkesin müteakip aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin öneminin Fidan tarafından vurgulanması beklenirken, Gazze'ye insani yardımların yeniden başlatılmasının bölgedeki insani krizin hafifletilmesi bakımından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekilmesi bekleniyor.

Toplantıda, Filistin'in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak görüş alışverişin gerçekleşmesi de öngörülüyor. Mısır'ın öncülüğünde, 4 Mart 2025 tarihinde düzenlenen AL Olağanüstü Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden imarına yönelik olarak kabul edilen plan, 7 Mart 2025 tarihli İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin de desteğiyle onaylanmıştı.

Riyad'da 11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün ile İİT'in ve AL'nin Genel Sekreterleri, Gazze'de kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti.

Bu itibarla tesis edilen İİT-AL Bakanlar Komitesi Londra, Paris, New York, Vaşington, Ottava, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman'ın da aralarında bulunduğu çeşitli merkezlerde toplam 18 girişim gerçekleşmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan Mısır'da İİT Toplantısına Katılacak - Son Dakika

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