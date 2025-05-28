Bakan Fidan Ukrayna'ya Ziyaret Ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın daveti üzerine Ukrayna'yı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenskiy tarafından kabul edilmesi de bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'nın davetine icabetle 29-30 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmihal tarafından kabul edilmesi, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha'nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya Federasyonu heyetleri arasında 16 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmelerinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık temelinde tesis edilen iş birliği çerçevesinde ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele alması, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini bir kere daha yinelemesi öngörülüyor.

Barış için Türkiye'nin üstüne düşeni yerine getirme mesajı

Ayrıca Bakan Fidan'ın Rusya-Ukrayna savaşının giderek ağırlaşan olumsuz etkilerine dikkat çekerek, savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının gerekliliği ile adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması ihtiyacına vurgu yapması, bu amaca yönelik olarak Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yerine getirmeye, bu çerçevede Rusya ile Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmesi ve Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemine dikkat çekmesi planlanıyor. Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtmesi beklenen Fidan'ın Türkiye'nin Kırım Tatarlarının durumuna büyük önem verdiğini, Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesini teminen Ukrayna hükümetinin yaptığı hukuki düzenlemeleri takdir ettiğini ve bu konuda ilave olumlu adımlar atılmasını arzu ettiğini dile getirmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin gündemindeki konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meselelere dair görüş alışverişinde bulunulması da bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında ayrıca Kırım Tatarlarının milli lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere Kırım Tatarı ve Gagauz Türkleri ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki karşılıklı üst düzeyli ziyaretler ve ikili ticaret hacmi

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'ya son ikili ziyaretini 25 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ise Türkiye'ye son ikili ziyaretini 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde yapmıştı. Bakan Sibiha ayrıca, 11-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan ve Ukraynalı mevkidaşı Sibiha, en son 14 Mayıs'ta Antalya'da görüşmüştü.

Öte yandan, dışişleri bakanı seviyesinin yanı sıra Ukrayna'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen resmi ziyaretlerde son dönemde tüm düzeylerde bir artış yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihi ile 17-18 Şubat ve son olarak 15-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etti.

Üst düzeyli ziyaretlerin yanı sıra devam eden savaşın olumsuz etkilerine rağmen Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 6,2 milyar dolar olarak kaydedildi. - ANKARA