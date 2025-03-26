Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio, savunma sanayii alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade ortaya koydu - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio, savunma sanayii alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade ortaya koydu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma sanayii alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açık biçimde ortaya koydu.

26.03.2025 01:13
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma sanayii alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açık biçimde ortaya koydu. Mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler gerçekleştirileceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi İkili görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapılırken, her iki taraf da savunma sanayii alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açık biçimde ortaya koydu. Mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler gerçekleştirileceği ifade edildi.

Türkiye ve ABD heyeti, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladı ve Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık ifade edildi. Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini, bu hususun bölgesel barış için gerekliliğini vurgulandı. Rusya - Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaların desteklendiği aktarıldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin de gündeme alındığı görüşmede, Bosna - Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi ve önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin çalışmaları ele alındı.

Görüşmede Türk tarafından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, İkili İlişkiler Genel Müdürü, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdürü ve Bakanlık Sözcüsü hazır bulundu.

ABD tarafında ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Büro Yetkilisi Lou Bono, Avrupa ve Güney Kafkasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Josh Huck, Bakanlık Sözcüsü ve Güney Doğu Avrupa Direktörü görüşmeye katıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio, savunma sanayii alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade ortaya koydu - Son Dakika

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