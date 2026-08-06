Bakan Göktaş Ağrı\'da Şehit Aileleriyle Kardeşlik Sofrasında

BAKAN GÖKTAŞ, 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KARDEŞLİK SOFRASI'NDA BULUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı'da şehit aileleri ve gazilerle 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda buluştu. Ailelerle yakından ilgilenen Göktaş, sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Türkiye genelinde geçen yıl 18 il ziyaret ederek Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları etrafında buluştuklarını belirten Bakan Göktaş, bu süreçte kanunlaşma aşamasında şehit yakınları ve gazilerle yeniden bir araya gelmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde tarihi ve önemli bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu topraklarda çok bedeller ödedik. Terör, aileleri parçaladı, evlatlarımızı babasız bıraktı. Annelerin yüreğine ateşler yaktı, eşleri gözü yaşlı bıraktı. Bugün bu topraklarda bu kadar güçlü durabiliyorsak şehitlerimizin fedakarlıkları, gazilerimizin kahramanlıkları sayesindedir. Bundan sonraki süreçte asla hiçbir annenin evlat acısıyla yüreği yanmasın, hiçbir evladımız babasız kalmasın diye Terörsüz Türkiye sürecinde inşallah daha müreffeh, daha kardeşçe bir sürece girmeye başlıyoruz" diye konuştu.

Yürütülen sürecin herhangi bir pazarlık unsuru taşımadığını ve şehit yakınlarının hassasiyetlerini incitecek hiçbir adım atılmadığını belirten Göktaş, "Bugün buradaysak sizlerin sayesinde buradayız. Sizlerin vakur duruşu sayesinde buradayız. Sizlerle beraber Terörsüz Türkiye sürecini inşa ettik. Bizler de toplumsal güçlenmeyi hedefleyerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şehit yakınlarımızdan ve gazilerden sorumlu bir bakanlık olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim sizlerleyiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI TAKDİR EDİLDİ

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına ve uluslararası alandaki konumuna dikkat çeken Göktaş, NATO zirvesinde dünya liderlerinin Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını takdir ettiğini ifade etti. Göktaş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız 25 yıl önce bu yola girdiğinde 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediğinde bugünleri hayal ederek bu sözleri söyledi. Bugün hamdolsun artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Boyun büken değil, dimdik duran, bölgeye ve dünyaya mesaj veren bir Türkiye var. Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek isteyenleri, provokasyonları çok iyi biliyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşmaması için var gücüyle çalışanları da gördük. Hiçbir annenin gözyaşı akmasın diye başladığımız bu süreçte hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz."

EN KAPSAMLI ÇALIŞMA

TBMM çatısı altında kurulan komisyonda 18 toplantı düzenlendiğini ve hazırlanan kanun düzenlemesinin Meclis komisyonundan geçtiğine değinen Göktaş, yapılan düzenlemeleri şöyle sıraladı:

"Özellikle şehit derneklerimiz, gazi ailelerimizle beraber orada bulunduk. Hassasiyetleri ilettik. Türkiye genelinde yaptığımız Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofralarında ailelerimizin hassasiyetlerini, taleplerini dinledik. Bugün o taleplerin her birini ele alacak bir kanun düzenlemesi var. Biz büyük, güçlü Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceğiz. Buna ihtiyacımız var ve Terörsüz Türkiye tarihi bir adımdır. Bu tarihi adımda hepimizin ortak sorumluluğu bu süreci başarıyla tamamlanmasıdır. Geçtiğimiz yıl bu süreçte ailelerimizden bazı talepler gelmişti. Çok şükür dün akşam komisyonumuzdan geçti. Şehit anne babalarımızın artık toplam aylıkları asgari ücrete tamamlandı. Terörle mücadelede gazi sayılmamış, hafif yaralanmış ancak gazi sayılmayanların her biri de gazi sayılıyor. Muharip gazilerimizle aynı haklara sahip olacaklar inşallah. Verdiğimiz sözü tuttuk. 2013 yılından bu yana şehit yakınlarımıza ve gazilerimize yönelik yaptığımız en kapsamlı çalışma."