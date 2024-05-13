Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Gazze\'ye destek çağrısı yaptı

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan'da düzenlenen Asya Kadın Forumu'nun açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir kez daha uluslararası toplumu Gazze'ye ve Filistin davasına içtenlikle destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen Asya Kadın Forumu'nun açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açılış konuşmacıları arasında yer aldığı foruma yönelik değerlendirmesi sorulan Bakan Göktaş, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva'nın özel davetlisi olarak Asya Kadın Forumu'na katıldığını ifade etti. Türkiye olarak forumda bir beyanlarının olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın hakları konusunda yaptıkları girişimleri, iyileştirmeleri, çalışmaları katılımcılara aktarma fırsatı bulduklarını dile getiren Göktaş, bombardıman altında, dünyanın gözü önünde büyük bir soykırıma maruz kalan Filistinli kadınların durumlarını da forumda ifade ettiklerini aktardı. Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Göktaş, "Bir kez daha uluslararası toplumu Gazze'ye ve Filistin davasına içtenlikle destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"TDT'nin kadın hakları konusunda da birlikte hareket etmesini önemsiyoruz"

Bu tür faaliyetlerin ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu hafta ana teması aile olan Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısını gerçekleştireceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) son yıllarda attığı adımlarla bölgede önemli bir dinamik oluşturdu" dedi. Türkiye olarak bu oluşum kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere sosyal politika başlığının da dahil edilmesi için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Göktaş, "Bakanlığımızın ev sahipliğinde geniş bir katılımla yapılacak toplantının ana teması 'Küreselleşen Dünyanın Riskleri Karşısında Ailemiz, İstikbalimiz' olacak. Bu yıl ilkini yapacağımız toplantıyı önümüzdeki yıllarda farklı temalarla gerçekleştirmeyi ve iş birliklerimizi artırmayı planlıyoruz. TDT'nin her konuda olduğu gibi kadın hakları, aile ve sosyal politikalar konusunda da birlikte hareket etmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yapan Bakan Göktaş, dost ve kardeş iki ülkenin kadın, aile, çocuk ve toplumsal konulardaki iş birliğini daha da artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Öte yandan Bakan Göktaş, açılış töreninin ardından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü Beate Andrees ile Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü. - SEMERKAND