Bakan Göktaş: Devlet korumasında yetişen çocuklarımız bizim göz bebeğimiz

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çocuklarımıza ve gençlerimize refah ve huzur içinde yaşayacakları bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Devlet korumasında yetişen çocuklarımız bizim göz bebeğimiz." dedi.

Bakan Göktaş, Önsen Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, çocuklar için çok kıymetli bir çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarının sarılması ve şehirlerin yeniden inşa edilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Göktaş, Bakanlık olarak ilk andan bu yana vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadıklarını aktardı.

Bu kapsamda Adıyaman ve Hatay'da yeşil alanları, oyun ve spor sahalarıyla çocukların güvenli ortamda yetişecekleri yeni çocuk evleri sitelerinin temellerini attıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Şimdi de hep birlikte, büyük bir heyecanla Kahramanmaraş Çocuk Evleri Sitesi'nin temellerini atıyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin çocuk, her yerde masumiyetin simgesidir. Onların sahip olduğu bu masumiyet bizleri daha aydınlık, umut dolu ve refah içinde bir gelecek inşa etmeye teşvik ediyor. Biliyoruz ki çocukların yüzüne endişe değil, gülümseme yakışır. O minicik yürekler acıyla değil, sevgiyle dolu olmalı. Çocukların gözlerinde korku değil, ümit parlamalı. Bakanlık olarak her zaman bu anlayışı kendimize ilke edinerek çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çocuklarımıza ve gençlerimize refah ve huzur içinde yaşayacakları bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Devlet korumasında yetişen çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek yeni modellerle hizmet sunuyoruz. Aileyi temel alarak geliştirdiğimiz bu yeni hizmet modelleriyle çocuklarımızın sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağlıyoruz. Bu anlamda çocuk bakım kuruluşlarımızda büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdik."

Bugün itibarıyla 1185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 761 çocuğun aile ortamında büyümelerini sağladıklarını anlatan Göktaş, 1554 engelli çocuğa özel koruma ve bakım hizmeti verildiğini dile getirdi.

Yürütülen çalışmalarla 2002'de yüzde 39 olan aile odaklı hizmetlerden yararlanan çocuk oranının yüzde 92'ye yükseldiğine işaret eden Göktaş, bu hizmetlerin Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, tüm sosyal hizmetlerimizi ve sosyal politikalarımızı çocuklarımızın üstün yararını gözeterek yürütüyoruz. Ailelerinden ve sosyal çevrelerinden kopmadan büyüyen çocuklar, sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazıdır. Tüm sosyal politikalarımızda bu anlayışı destekleyen hizmetleri önceliyoruz. 166 bin çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan Sosyal ve Ekonomik Destek programıyla takip ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri Koruyucu Aile Programı ile bugün 8 bin 307 koruyucu ailemiz ile 9 bin 981 çocuğumuzun bakım ve himayesini üstlendik. Kahramanmaraş, koruyucu aile hizmetlerinde Türkiye'de örnek olan şehirlerimizden biri."

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, depremlerin hemen ardından kendisinin de Kahramanmaraş'a geldiğini, 8 gün bölgede hizmet verdiklerini belirterek, bundan sonra da üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

MÜSİAD Karlsruhe Şube Başkanı Kamil Manzak da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olarak, vatandan binlerce kilometre uzakta olsalar da her zaman ülke için yaşayan, gönüllerindeki vatan sevgisi hiç eksilmeyen insanlar olduklarını dile getirdi.

Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Demiroğlu da temellerini attıkları yetimhanelerin en kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnal, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilgililer katıldı.