Bakan Göktaş: Engelsiz yaşam idealini ileri taşıyacağız

15.05.2026 19:27
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli'nde Engelsiz Yaşam Parkı açılışında, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran hizmetleri yaygınlaştıracaklarını ve Aile ile Nüfus 10 Yılı vizyonuyla engelsiz yaşam idealini ileri taşıyacaklarını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hedefimiz engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran, ailelere destek olan hizmetleri daha da yaygınlaştırmak. Bu hedef doğrultusunda Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonuyla, engelsiz yaşam idealini, daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şevket Dingilioğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışına katılmak üzere kente geldi. İlk olarak Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret eden Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, AK Parti ziyaretinin ardından yapımı tamamlanan parkın açılışına katıldı. Açılışa Bakan Göktaş'ın yanı sıra; Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, kurum ve kuruluş temsilcileri, engelliler ile aileleri ve vatandaşlar katıldı.

'HER POLİTİKAYI, HAK TEMELLİ SOSYAL HİZMET ANLAYIŞIYLA ŞEKİLLENDİRİYORUZ'

Açılıştaki konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nı, sadece yeni yatırımların, büyük projelerin, teknolojik hamlelerin yüzyılı olarak görmediklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Biz, Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha kuşatıcı ve daha adil biçimde yeniden tahkim ettiğimiz bir dönem olarak inşa ediyoruz. Bir ülkenin sosyal mimarisinin temelinde ise insan vardır. Bu mimarinin, taşıyıcı sütunlarında aile, sosyal adalet, erişilebilirlik ve dayanışma vardır. Bu anlayış, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetinin bir yansımasıdır. Bunun somut bir sonucu olarak Türkiye, sosyal devleti koruyucu bir mekanizma olmaktan çıkardı. Vatandaşının hayatına dokunan, ihtiyacı yerinde gören ve çözümü doğrudan insanın yaşam alanına taşıyan güçlü bir kamu anlayışına dönüştürdü. Bu dönüşümün en güçlü karşılıklarından birini; engelli vatandaşlarımızın hayatında görüyoruz. Yürüttüğümüz her bir politikayı, hak temelli sosyal hizmet anlayışıyla şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'147 GÜNDÜZLÜ MERKEZİNDE YAKLAŞIK 3 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZA HİZMET VERİYORUZ'

Engelli vatandaşlar için kamu hizmetlerini, şehirleri ve sosyal destekleri daha kuşatıcı hale getirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Evde bakım yardımıyla, engelli vatandaşlarımızın aile ortamında desteklenmesini sağladık. Geçtiğimiz yıl evde bakım yardımı için sadece Kırklareli'ne 219,5 milyon lira kaynak aktardık. Evde bakım yardımıyla Kırklareli'nde bu ay, 1602 aileye 13 bin 878'er lira ödeme gerçekleştirdik. Diğer yandan gündüzlü bakım hizmetleriyle, ailelerimize destek olduk. Bunun yanı sıra, engelli vatandaşlarımız için güvenli ve üretken bir sosyal ortam sunduk. Bugün, 81 ilimizde 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kırklareli'nde ise kamu ve özel sektör dahil 3 gündüzlü merkezinde 60 vatandaşımızın sosyal bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

'ENGELLİ VATANDAŞLARIN EMEĞİNİ, BECERİSİNİ VE ÜRETİM GÜCÜNÜ GÖRÜNÜR KILACAĞIZ'

Engelli bireylerin eğitimden istihdama, erişilebilirlikten aile desteklerine kadar her alanda yanında olmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürebilmesinin temel şartı olarak görüyoruz. Birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı, bu anlayışın Kırklareli'ndeki yansımasıdır. Bu park; yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve özel donatılarıyla engelli vatandaşlarımızın şehir hayatına daha rahat katılmasına imkan sağlayacak. Özel gereksinimli çocuklarımız için oluşturulan engelsiz oyun grupları, çocuklarımızın güvenle ve keyifle vakit geçirmesine imkan sağlayacak. Otizmli ve Down sendromlu bireylerimiz için planlanan eğitim ve etkinlik bölümleri ise burayı nitelikli bir sosyal yaşam merkezine dönüştürecek. Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın önemli yönlerinden biri de üretime ve istihdama açılan bir kapı olmasıdır. Park içerisinde engelli vatandaşlarımızın görev alabileceği sosyal işletme alanları planlandı. Böylece, engelli vatandaşlarımızın emeğini, becerisini ve üretim gücünü görünür kılacağız."

'HEDEFİMİZ ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRMAK'

Parkın önemli bir kısmının da Engelli Danışma Merkezi olduğunu dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Merkez bünyesinde görev alacak psikologlar aracılığıyla engelli bireylere ve ailelerine psikososyal destek sunacağız. Böylece bu alan, sadece fiziki imkanlarıyla değil; rehberlik, destek ve dayanışma boyutuyla da Kırklareli'mize değer katacak. Bakanlık olarak hedefimiz; engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran, ailelere destek olan hizmetleri daha da yaygınlaştırmak. Bu hedef doğrultusunda Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonuyla, engelsiz yaşam idealini, daha da ileriye taşıyacağız. Bu vesileyle Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın Kırklareli'mize kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Parkımızın engelli vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

Bakan Göktaş, açılışın ardından Pınarhisar ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edip kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

