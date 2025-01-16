Bakan Göktaş: "Hedefimiz, 81 ilde kadın kooperatifleri ve girişimcileri destekleyen projelerle kadınların ekonomiye katılımını artırmak"

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünya çapında değişimin öncüsü olan birçok girişimin ardında vizyoner kadınların olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak kadınların bu başarısını artırmak ve yolculuklarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Hedefimiz, 81 ilimizde kadın kooperatifleri ve girişimcileri destekleyen projelerle kadınların ekonomiye katılımını artırmaktır" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Göktaş, sonrasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

"81 ilimizde kadın kooperatifleri ve girişimcileri destekleyen projelerle kadınların ekonomiye katılımını artırmaktır"

Programları kapsamında TOBB Girişimcilik Zirvesi Ordu programına katılan Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin en güçlü yatırımcıları ile bizleri buluşturan zirvenin, ülkemizin geleceğine yön verecek adımlar atılmasına vesile olacağına inanıyorum. 'Girişimcilik Ekosisteminin Gücü' ana temasıyla toplandığımız bu oturumda, kadın girişimciliğinin önemini ele alacağız. Bakanlık olarak, kadınların güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan ve politikalardan bahsedeceğiz. Hedefimiz, 81 ilimizde kadın kooperatifleri ve girişimcileri destekleyen projelerle kadınların ekonomiye katılımını artırmaktır" dedi.

"Bakanlık olarak kadın girişimcilerimizin arkasındayız"

Bu hedef doğrultusunda yerel imkanları özgün fikirlerle geliştirip, her geçen gün yeni bir başarı öyküsünün gerçekleşmesine vesile olduklarına değinen Bakan Göktaş, sürece katkı sunan, değer üreten ve kazanımlarını arttıranlara teşekkür etti. Göktaş, "Özellikle kadın girişimcilerimiz, toplumun dönüşümün en güçlü temellerinden biridir. Kadınların iş dünyasında eşit şekilde yer aldığı bir toplumda, sürdürülebilir kalkınma mümkün olur. Fakat bunun ötesinde, kadın girişimciliği, hayallere cesaret, zorluklara meydan okuma ve yeniliklere ilham olmak demektir. Bugün, dünya çapında değişimin öncüsü olan birçok girişimin ardında, vizyoner kadınlar var. ve bu kadınlar, 'hayır, yapamazsın' denilen her yerde 'evet, başarabilirim' diyenlerdir. Biz de bakanlık olarak kadınların bu başarısını artırmak ve yolculuklarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kadınlar iş gücüne katılım oranını arttırıyoruz"

Kadınların iş gücüne katılım oranının her geçen gün yükseldiğini kaydeden Göktaş, "Halihazırda bugün kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 36,9'a, kadın istihdam oranını ise yüzde 32,7'ye çıkardık. Hedefimiz, 12. Kalkınma Planımız ile 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmektir. Bu kapsamda 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi' ve eylem planımızın 5 ana stratejisinden biri olan ekonomi başlığı altında kadınları destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kadınları güçlendirmek adına kamu ve özel sektörle iş birlikleri kuruyoruz. Yerel ürünlerin pazarlamasından inovatif projelerin hazırlanmasına kadar geniş bir alanda, kadın emeğinin görünürlüğünü artıran çalışmalara imza atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"45 binden fazla kadına ulaştık"

Bakanlık olarak şimdiye kadar bin 207 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitim programlarımız ile 45 binin üzerinde kadına ulaştık. İş Pozitif Programı kapsamında kadın istihdamını artırmak ve kadınların çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında çalışmaların hızlandırıldığını da aktaran Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda UNICEF iş birliğiyle, Erken Çocukluk Döneminde Ev Temelli Bakım Hizmet Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Bu model ile eğitimlerini tamamlamış nitelikli çocuk bakıcılarının, bir veya aynı anda en fazla 5 çocuğa kendi evlerinde veya ailenin evinde bakım hizmeti sunmalarını sağlayacağız. Bunun yanı sıra, mahalle tipi kreş modeli üzerinde de yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlerimize, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olacağız."

"19 tane kadın kooperatiflerini sıfırdan kurduk ve ne üretirse de alabilecek durumdayız"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise programda yaptığı konuşmada, "Ordu bir huzur kenti, yatırım için böyle güzel bir huzur içinde bir yerimiz var. Geleceğin en büyük tehditlerinden biri olan iklim değişikliğinden en az etkilenecek, kuraklık tehdidinden en az etkilenecek bir yer. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak o imkanları sağlayarak burayı bir kadın girişimcilerin cenneti haline getirebilecek çalışmaları başlattık. 19 tane kadın kooperatiflerini sıfırdan kurduk ve ne üretirse de alabilecek durumdayız, yeter ki üretsinler. Bunların içinde de 7 tane de fabrika şu anda üretime geçmek üzere, makineleri yolda geliyor" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmaların ardından kadın istihdamına katkı sağlayan ve destek veren kuruluşların yöneticilerine plaket takdim etti. - ORDU