İsrail'in sığınmacı kampını bombalaması sonucu pek çok çocuk hayatını kaybetti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Viyana'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İsrail sığınmacıların olduğu kampı herkesin gözü önünde bombaladı ve pek çok çocuk hayatını kaybetti. Bu soykırımda hayatını kaybeden kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 kat fazlası" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya- Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı kutlamaları kapsamında Viyana'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göktaş, Avusturya'ya göçün 60. yılı vesilesiyle düzenlen programın çok kıymetli olduğunu söyledi. İki sene önce benzer bir programın Almanya'da yapıldığını dile getiren Göktaş, bu yıl da bu ülkenin yanı sıra Hollanda, Belçika gibi ülkelerde anma programları düzenlendiğini ifade etti. Göçmen bir ailenin torunu olarak bu programların kendisi için farklı anlam taşıdığını anlatan Göktaş, "Benim de dedem Anadolu'dan göç ederek Belçika'ya yerleşmişti. İş göçü anlaşmasıyla birlikte akabinde orada farklı çalışmalarda bulundu.biz de onun çalışmaları dolayısıyla farklı kademelerde görev aldık. Dolayısıyla benimde bir şekilde hem dedelerimi hem büyüklerimi anmak için önemli bir programdı. Vatandaşlarımız için çok anlamlı çok kıymetli. 60 yıl önce Anadolu'nun elinde bir tahta valizle bilmedikleri bir ortama yerleştiler, iş kurdular, ailelerini getirdiler. Bir tarla alırım düşüncesiyle birkaç aylığına gelmişlerdi ama şimdi 60.yılını kutluyoruz" açıklamasını yaptı.

"Avrupalı Türkler hakikaten Türkiye ile Avrupa arasında aslında bir köprü vazifesi kuruyorlar"

Göktaş, ilk neslin maden ocaklarında ağır şartlarda çalışarak ailelerine daha güzel bir gelecek sunmak için gayret gösterdiğini ancak gelinen noktada artık sosyal yaşamın birçok alanında ciddi başarılar elde etmiş dördüncü nesle ulaşıldığını ifade ederek,

"dördüncü nesilden çok başarılı hikayeler çıktı. Aralarında akademisyen, siyasetçi, doktor, mühendis. Yaşadıkları ülkelere katkı sağlayan bir nesille birlikteyiz. Avrupalı Türkler hakikaten Türkiye ile Avrupa arasında aslında bir köprü vazifesi kuruyorlar. Ana vatanlarını unutmadan bulundukları ülkelerin şartlarına uyum sağlayarak iki ülkeye de aslında çok önemli katkılar sağlıyorlar" açıklamasını yaptı. Bakan Göktaş, bu nedenle bu tür anma programlarının çok kıymetli olduğunun altını çizerek bu anma programının hem kendi göç hikayesi hem de buradaki vatandaşlarla buluşmak, hasbihal etmek amacıyla çok önemli olduğunu, bu vesileyle yaşadıkları sıkıntıları konuşma imkanı bulduklarını, ileride de benzer çalışmaların, birlik ve beraberliğin uzun yıllar sürmesini dilediğini kaydetti.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ailenin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalarına değinen Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Ekim 2023'te 8. Aile Şurası'nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bakan Göktaş, burada yapılan çalışmalar doğrultusunda, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik vizyon belgesini 15 Mayıs'ta BM tarafından ilan edilen Uluslararası Aile Günü'nün 30. yıl dönümünde kamuoyuna duyurduklarını ifade etti. Bakan Göktaş, 2024-2028'i kapsayan bir vizyon belgesini hayata geçirdiklerini anlatarak "Bununla beraber Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Milletvekillerimizin kıymetli destekleriyle deprem bölgesini pilot bölge olarak başlattık. 4 ilimiz, 2 ilçemiz olmak üzere şu ana kadar 9 bin 350 başvurumuz var. Dolayısıyla bu tür çalışmalarla ailenin korunmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Küreselleşme ve dijitalleşmeyle beraber aile kavramı tehdit altında"

Geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı düzenlendiğini hatırlatan Göktaş, "İlk defa gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda ana temamız aileydi. Biliyorsunuz küreselleşme ve dijitalleşmeyle beraber aile kavramı tehdit altında. Bizler de ailenin korunmasının çok kıymetli olduğunu defaatle vurguluyor ve çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz. Aileye şu anda her zamankinden fazla sahip çıkmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Demografik bir değişimin de gerçekleştiğini belirten Göktaş, nüfusun yaşlanması, doğurganlık hızının düşüş göstermeye başlaması nedeniyle, ailenin güçlenmesine yönelik vizyon belgesinin önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

"Ciddi bir soykırım var"

İsrail'in Gazze ve Refah saldırılarına değinen Bakan Göktaş, "İsrail dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor. ve buna pek çok ülke sessiz kalıyor. Bizler, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her daim Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak görüştüğümüz her muhatabımıza bu konunun ehemmiyetinden bahsediyoruz. Filistinli kadınların ve çocukların durumundan bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İsrail sığınmacıların olduğu kampı herkesin gözü önünde bombaladı ve pek çok çocuk hayatını kaybetti. Bu soykırımda hayatını kaybeden kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 kat fazlası. Burada ciddi bir soykırım var. Kadınların ve çocukların hayatını kaybettiği, sivillerin her gün bombalandığı bir ortamda kamuoyu daha ne kadar sessiz kalacak? Bizler muhataplarımıza bu konuyu hatırlatıyoruz, hatırlatmaya devam edeceğiz. BM'de de bu konu bizim ana maddelerimizden biriydi, en önemli gündem maddemizdi. Burada da konudaki hassasiyetlerimizi dile getiriyoruz ve bütün dünyanın Türkiye gibi dimdik bu davaya sahip çıkmasını önemsiyoruz ve bu minvalde telkinlerde bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. - VİYANA