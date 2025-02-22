Politika

Bakan Göktaş: "İstihdamda olan kadınların doğurganlık hızı 1,38"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İstihdamda olan kadınların doğurganlık hızı 1,38. İstihdamda olmayan kadınların doğurganlık hızı ise 1,72. Yani bu veriler doğurganlığın düşüşünü tek başına kadının istihdamıyla açıklanamayacağını gösteriyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen 'Eğitim-Bir-Sen 8. Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması'na katıldı.

"Kadınlar iş dünyasında önemli başarılara imza atıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasında, eğitim alanında kadınların çok kritik roller üstlendiğini belirterek, "Kadınların eğitime katılımı arttıkça her alanda pozitif bir değişimin gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Günümüzde kadınlar, sadece eğitimde değil, bilimde, sanatta ve iş dünyasında çok önemli başarılara imza atıyor" ifadesini kullandı.

"Kadınlar, karar alma mekanizmalarında yer aldıkça kapsayıcı bir toplum inşa edebileceğimize inanıyoruz"

Bakan Göktaş, kat edilmesi gereken çok fazla yolunda olduğunun altını çizerek, "Bu yol da hep birlikte hareket etmekten ve kadınların potansiyelini açığa çıkaracak fırsatları oluşturmaktan geçiyor. Bu sebeple kadınların sadece eğitime erişimini artırmakla kalmamalı, aynı zamanda bu alanda liderlik pozisyonlarına gelmeleri için de gerekli destekleri sağlamalıyız. Çünkü kadınlar, karar alma mekanizmalarında yer aldıkça, daha adil ve kapsayıcı bir toplum inşa edebileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"12. Kalkınma Planımız önemli bir yol haritasıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda kadın hakları konusunda devrim niteliğinde sosyal politikaların hayata geçirildiğini anlatan Göktaş, "Anayasa başta olmak üzere temel kanunlarda pozitif ayrımcılığı destekleyen, her türlü şiddet ve ayrımcılığı ortadan kaldıran düzenlemeler yapıldı. Böylece kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta eşit fırsatlara sahip olması güvence altına alındı. Bu eşitlik vizyonunu tüm kalkınma planlarımıza yansıttık. Bu anlamda 12. Kalkınma Planımız, kadınları destekleyen somut adımları ve hedefleri içermesi bakımından önemli bir yol haritasıdır. Biz de, bu doğrultuda, 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların gücüne güç katmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Medyada kadın temsili hususlarında programların yaygınlaştırılmasını teşvik ediyoruz"

Kız çocukların eğitimde etkin katılımlarını sağlamayı arzuladıklarını aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Eylem Planımız kapsamında kadınların, nitelikli okuryazarlık düzeylerinin artırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarının yüzde 100 seviyesine yükseltilmesi için titizlikle çalışıyoruz. Ayrıca bilişim teknolojileri, yayıncılık, iletişim ve medya okur-yazarlığı alanlarında bilgi birikimlerini artırmak için eğitimler düzenliyoruz. Tüm dijital medya mecralarında kadının güçlenmesi ve medyada kadın temsili hususlarında programların yaygınlaştırılmasını teşvik ediyoruz."

"Eğitim hakkı elinden alınan kadınlara özgürlükleri yeniden geri verildi"

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca vurgulamak isterim ki, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde demokratikleşme adımlarıyla yasakçı zihniyetle mücadele ederek, kılık kıyafetinden dolayı eğitim hakkı elinden alınan kadınlara bu özgürlükleri yeniden geri verildi. Bu sayede kadınların yükseköğretime erişimlerinde ciddi bir iyileşme yaşandı. Atılan adımlarla bugün yükseköğretimde kadınların okullaşma oranı yüzde yüzde 49'un üzerine çıktı. Akademik kadrolarda yer alan kadın akademik personel oranının yüzde 46,65 ile pek çok ülkeden daha yüksek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Lisans programlarına baktığımız zaman sağlıktan sonra yaklaşık yüzde 62'lik bir oranla kız öğrencilerin en çok tercih ettikleri alanın eğitim olduğunu görüyoruz. Fakat mühendislik, imalat ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda bu oran yüzde 32,33'lerdedir."

Matematik alanlarında istihdam edilen kadınların oranlarını arttırmak istediklerini ifade eden Göktaş, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile genç kızlarımıza yeteneklerini keşfetmeleri için önemli fırsatlar sunuyoruz. Benzer şekilde, NEET (ne eğitimde ne istihdamda) kadınların, yapay zeka ve veri bilimi programımızla yeteneklerini geliştirmelerine destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadınların söz sahibi olduğu Türkiye daha güçlü demektir"

"Çünkü bir kadın güçlenirse, aile de güçlenir, toplum da güçlenir" diyen Bakan Göktaş, "Kadınların eğitimde, bilimde, sanatta, ekonomide ve siyasette daha fazla söz sahibi olduğu bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye demektir. Kadınların, her alanda desteklendiği bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başörtülü ve başı açık ayrımına son verdik"

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi, 'Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere tüm alanlarında kadınlar arasındaki başörtülü ve başı açık ayrımına son verdik. Türkiye'yi yasakların, korkuların, baskıların ülkesi olmaktan çıkartıp, fırsat eşitliğinin, adaletin, özgürlüğün hakim olduğu bir yer haline dönüştürdük' Bu inançla, '2025 Aile Yılının', kadını ve aileyi güçlendiren politikaların hayata geçtiği bir yıl olması için çalışmalarımıza hız kazandırdık" diye konuştu.

"Aile milli güvenlik meselesi"

Göktaş, konuşmasının şöyle sürdürdü:

"Fakat ne yazık ki, günümüzde aile kurumu büyük risk ve tehditlerle karşı karşıya. Tüketim, haz ve hıza dayalı yaşam biçimleriyle beraber insanlar giderek yalnızlaşıyor. Gelişen teknolojilerle, aile bireyleri arasındaki iletişim azalıyor, dijital bağımlılık artıyor. Özellikle gençlerimizi etkilemeye yönelik girişimlerle, aile değerleri hedef alınıyor. Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor, aile bağları zayıflıyor. Bugün küresel boyutta çocuklarımız başta olmak üzere aile yapımızı ve değerlerini hedef alan cinsiyetsizleştirme dayatmalarıyla karşı karşıyayız. Bu zararlı akım ve alışkanlıklar tüm aile bireylerini olumsuz etkiliyor. Telafisi güç sonuçlara yol açabiliyor.Biz biliyoruz ki, aile ve toplum arasında çok güçlü bir ilişki var. Aile zayıflarsa toplum çözülmeye başlar. Dolayısıyla aileyi korumak demek aynı zamanda toplumu korumak demek. Bu nedenle aile meselesini aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz."

"İstihdamda olan kadınların doğurganlık hızı 1,38"

Göktaş, "2023 yılında doğurganlık hızımızın 1,51 seviyesine geriledi. Tüm illerimizde ciddi bir düşüş var! 1,5 düzeyinin altında 51 ilimiz var! Burada önemli bir veriyi de paylaşmak isterim. İstihdamda olan kadınların doğurganlık hızı 1,38. İstihdamda olmayan kadınların doğurganlık hızı ise 1,72. Yani bu veriler doğurganlığın düşüşünü tek başına kadının istihdamıyla açıklanamayacağını gösteriyor" diye konuştu.

"2075 yılına gelindiğinde her 3 kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor"

Göktaş, "Bugün 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranımız yüzde 10,2. Şu an, Türkiye'de ortanca yaş 34. Aslında hala genç bir ülkeyiz. Ancak etkili tedbirler alınmazsa 2075 yılına gelindiğinde her 3 kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor. Nitekim bahsettiğim tüm bu demografik değişimleri ve dönüşümleri Cumhurbaşkanımız 'varoluşsal bir tehdit' olarak nitelendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Kadınların temsiliyetinin önündeki tüm engelleri aştık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" 28 Şubat'ı Türkiye'de kadınların, temel hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerle mücadelesini hiçbirimiz unutmadık. Başörtüsü nedeniyle birçok kadının eğitim, istihdam ve temsiliyetten uzaklaştırıldığı bir dönemi, çok da uzak olmayan bir geçmişte yaşadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınların temsil ve katılımlarının önündeki tüm engelleri aştık.Kadınların her alanda söz sahibi olduğu ve aktif rol aldığı bir Türkiye'yi inşa ettik. Bu mücadelede MEMUR-SEN'in verdiği katkı asla unutulamaz."