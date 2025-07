Bakan Göktaş: "Kadın ve erkek memurlara yönelik doğum sonrası yarı zamanlı çalışmayı hayata geçirdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ'da yaptığı açıklamada, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma düzenlemesinin yürürlüğe girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi daha paylaştı. Kadın ve erkek memurlara yönelik doğum sonrası yarı zamanlı çalışmayı hayata geçirdik. Bu da özellikle aileleri destekleme adına çok kıymetli bir adım" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeye dikkat çekti. Bakan Göktaş, kadın ve erkek memurlar için doğum sonrası yarı zamanlı çalışmanın hayata geçirildiğini duyurdu. Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası kamuoyuyla paylaştığı bu düzenleme ile hem yeni çocuk sahibi olan ailelere hem de evlat edinen ailelere destek sağlıyoruz. Kadınlar kadar erkek memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Bu, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çok önemli bir adım" diye konuştu.

"Aile bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımız"

23 yılda ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru bizler için çok değerli. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit ve gazilerimiz, aileler ve ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Elazığ'da da son 23 yıldır pek çok hizmete imza attık. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Elazığ'da toplam 137.2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da yatırım ve desteklerimiz 11.8 milyar lira. İki sosyal hizmet merkezlerimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. ASTEP ile 2017'den bu yana 123 bin 295 haneye ziyaretler gerçekleştirdik. 8 kadın kooperatifimiz ve 5 aile destek merkezlerimizle beraber kadınlara destek oluyoruz. Eğitim ve danışmanlıklarla aileleri güçlendiriyoruz. Çocukların sağlıklı, güvenli bir ortamda büyümelerini özellikle önemsiyoruz. Kuruluş bakımında toplamda Elazığ'da 84 çocuğumuz bulunmakta. Ailesi yanında destek verdiğimiz bin 425 çocuğumuz bulunmakta. 2012'den bu yana sosyoekonomik destek kapsamında Elazığ'a 295.1 milyon liralık kaynak aktardık. Engelli ve yaşların hayata tam ve aktif katılımını önemsiyoruz. İki bakım ve rehabilitasyon merkezinde 179 engelli vatandaşımızı destekliyoruz. Ayrıca bir huzur evi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 95 yaşlımız hizmet götürüyoruz. 2006'dan bugüne evde bakım yardımına aktarılan kaynak 1.89 milyar lira Elazığ için ve bu minvalde Elazığ'da 5 bin 262 ailemiz bu desteğimizden, evde bakım yardımından faydalanıyor. Sistematik ve sürdürülebilir sosyal hizmeti oldukça önemsiyoruz. 11 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla beraber ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız. 2025'te sosyal yardımlardan faydalanan hane sayımız 47 bin 113, 2003-2025 yıllarında sosyal yardımlara 9.63 milyar lira kaynak aktardık. 2002-2025 yılları arasında Elazığ'a toplamda 4 yatırım projemizi de tamamladık. Valimizin hayata geçirdiği çok kıymetli bir projeyi de yerinde incelemeye geldik. Beyaz Ev Merkezini de ziyaret edeceğiz. Bu merkezi biz Bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Zira faillere yönelik, bir yandan kadına yönelik şiddetle mücadele ederken, bir yandan önleyici faaliyetlerimizi kazandırmamız ve hızlandırmamız ve genişletmemiz, yaygınlaştırmamız çok kıymetli. Bu çalışma bizim 81 ilimizde bulunan 84 şiddet önleme ve izleme merkezlerimizin aslında çalışmasını da güçlendiriyor. Bu minvalde özellikle şiddet mağduru kadınlara, çocuklara ve aile farklarına güvenli ve güçlü bir destek noktası olmakla beraber, diğer yandan da faillere veya şiddet uygulayanlara özgü öfke kontrolü, aile içi iletişim, iletişim becerili ve sağlıklı ilişki kurma becerilerini de destekleyecek çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Bugüne kadar, ocak ayından bu yana yüzden fazla özellikle şiddet uygulayanlara yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Biz bu tür çalışmayı tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı ve bir yandan kadına karşı şiddetle mücadele etmemizin önemli bir parçası olarak da bu tür merkezlerimizi de faillere yönelik çalışmayı da önemsiyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele dördüncü ulusal eylem planımız bu hizmetleri yaygınlaştırmada da oldukça önemli. 81 ilde uyguladığımız aile içi şiddetle mücadele farkındalık seminer programlarımızla kadına yönelik şiddetle mücadelede bütüncül bir yaklaşımı ele alıyoruz. Farkındalık boyutunun ötesinde şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale gerçekleştiriyoruz ve bugüne kadar 3 bin 958 şiddet uygulayana özellikle ulaştık. Diğer yandan bir üniversitemizle beraber benzer bir çalışmaya faillere önleyici tedbirleri de arttırıcı çalışmalarımıza hız kazandırdık. Biz tabii ki şiddet mağdurlara ve uygulayanlara yönelik hizmet kapasitemizi bu minvalde arttırmış olacağız. Zira yıl sonuna kadar şiddet önleme ve izleme merkezi sayımızı da 90'a ulaştırmayı önemsiyoruz. Çok kıymetli basın mensuplarımız bu yıl biliyorsunuz aile yılı olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve biz her zaman ailemiz geleceğimiz diyoruz. Ailemiz dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Bu minvalde aileyi çağın tehlikelerine karşı korumak ve güçlendirmek, her türlü tehdide karşı güçlendirmek, aynı zamanda dirençli kırmak ve birlik ve beraberliğimizi korumak adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Aile yılında paydaşlarımızla beraber ve hediyelerimiz, özel sektör, üniversiteler ve medya kuruluşlarıyla birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye genelinde 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirirken, Elazığ'da 60'dan fazla faaliyet gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerle 3 kategoride toplamak mümkün. Birincisi ekonomik faaliyet, ailelere ekonomik katkı sağlayacak indirimler ve avantajlar sunuyoruz. Farkındalık oluşturma da çok çok kıymetli, ailenin korunması ve güçlendirmesine ilişkin çeşitli farkındalık çalışmalarımız var. Üçüncüsü de etkinlikler, aile kurumunun önemini işleneceği çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Aile yılı faaliyetlerimizin toplum nezdinde büyük bir teveccühle karşılandı" şeklinde konuştu.

"Kadın ve erkek memurlara yönelik doğum sonrası yarı zamanlı çalışmayı hayata geçirdik"

Ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl aynı zamanda aile yılına özel çeşitli indirim kampanyaları da başlattık. İki önemli politikayı aile yılında hayata geçirdik. Bu politikaları bizzat Cumhurbaşkanımız müjdeledi. Birincisi evlenecek gençlerin desteklenme projesi olan aile ve gençlik fonumuzu 81 ilimize yaygınlaştırdık. Bu minvalde de Elazığ'da bu fondan faydalanan 300'e yakın genç çiftimiz bulunmakta. Bizler de evlilik yolunda onların yanında olmayı sürdüreceğiz. İkincisi de doğum destek sistemimizi güçlendirdik. Artık 2025 yılından 1 Ocak itibariyle doğan her çocuğun, her ailenin yanında olmaya devam edeceğiz. İlk çocuğa sunduğumuz bir seferlik 5 bin liralık destek ikinci çocuk ve üçüncü çocuk için aylık düzenli destek modelimizi hayata geçirdik. Elazığ'da da bin 746 anneye toplam 13.3 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu desteğimiz ikinci ve üçüncü çocuk ve sonraki çocuklar için de 5 yıl boyunca devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum. Biz aile yılında ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Evvelsi gün kabine çıkışı Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi daha paylaştı. Kadın ve erkek memurlara yönelik doğum sonrası yarı zamanlı çalışmayı hayata geçirdik. Bu da özellikle aileleri destekleme adına çok kıymetli bir adım ve yönetmeliğimiz yayınlandı. Hem çocuk sahibi olan yeni çocuk sahibi olan ailelere hem de evlatlık süreçlerinde olan ailelere de bu imkanı tanımış oluyoruz. Hem kadınlar hem erkek memurlar bu destekten faydalanacak." - ELAZIĞ