Bakan Göktaş: "Türkiye olarak hem Suriye hem Filistin meselesinde, tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz"

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizim davamız sadece bir coğrafya meselesi değil, bir insanlık davasıdır. Bu dava, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumun yanında olanların ve insanlık onurunu yüceltenlerin davasıdır. Bizler, millet olarak hiçbir zaman zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık. Türkiye olarak hem Suriye hem Filistin meselesinde, tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yapılan kongreye Bakan Göktaş'ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililer katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Bakan Göktaş, AK Parti siyasetinin odağında her daim gençlerin olduğunu belirterek, "Bugün, AK Parti'nin umut dolu gençliğiyle bir aradayız. Bu salonda, sadece bir kongre yapmıyoruz. Bu salonda, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını inşa eden genç yüreklerin heyecanını, kararlılığını ve birlik ruhunu paylaşıyoruz. Türkiye'yi 23 yıldır geleceğe taşıyan, Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran bir hareketin gençlerinin çok büyük sorumlulukları var. Bu sorumluluk, sadece bir siyasi görevi yerine getirmekten ibaret değildir. Bu sorumluluk, milletimizin huzurunu, bağımsızlığını ve istikbalini koruma görevini omuzlarınızda taşımaktır. Sizler, 'Gençler bu davanın taşıyıcılarıdır' diyen bir liderin, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürüyen gençlersiniz. Sizler, davasını omuzlayan, milletine hizmet etmeyi en büyük şeref sayan, çalışkan, dinamik ve cesur bir gençlik olarak Türkiye'nin güçlü yarınlarını inşa edecek nesillersiniz. Sizler, yarınlarımızın teminatı, medeniyet değerlerimizi yaşatan, bayrağımızı daha yükseklere taşıyan, ülkemizi her alanda lider konumuna getirecek iradeye sahip gençlersiniz. Bu dava, ben davası değil, biz davasıdır. Bu dava, hakkın, adaletin, kardeşliğin davasıdır. ve bu dava, büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele eden gençlerimizin omuzlarında yükselmeye devam edecek. Bir ülkenin gerçek gücü, sahip olduğu bilgi birikimi, üretim kapasitesi ve genç nüfusunun dinamizminden gelir. Bu üç temel unsurdan biri eksikse, güçlü bir ülke inşa etmek mümkün değildir. Bu anlamda gençlik ne kadar sağlam olursa, gelecek de o kadar parlak olur. Çünkü gençler, toplumun refahının, kalkınmasının ve ilerlemesinin güvencesidir. İşte bu nedenle, 23 yılı aşkın süredir, AK Parti siyasetinin odağında her daim gençlerimiz oldu" diye konuştu.

"Binlerce projeyi 23 yıla sığdırdık"

"16 yaşından beri siyasetin her kademesinde görev almış Cumhurbaşkanımızın en önemli yol arkadaşları her zaman gençler oldu" diyen Bakan Göktaş, "Bir asırda yapılabilecek binlerce projeyi sizlerin enerjisiyle 23 yıla sığdırdık. İnşallah sizler de, eğitimde, bilimde, teknolojide, sporda, sanatta ve hayatın her alanında öncü nesiller olarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak ve dünyada güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz. Şunu asla unutmayın, bir iddianız yoksa, inancınız zayıf, yürüdüğünüz yol yarım kalır. Büyük hedeflere ulaşmak için önce kendinize ve yürüdüğünüz yolunuza inanmalı, ardından bu inancı güçlü bir iddiayla desteklemelisiniz. Tarihe dönüp bir bakın. Dünyayı değiştirenler, sadece ve sadece iddialarının peşinden cesaretle gidenlerdir. Bugün bu salonda, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın geleceğine yön verecek bir gençliğin kararlılığını görüyorum. Sizlerin gözlerindeki ışık, aziz milletimizin geleceğe olan güveninin en büyük teminatıdır. AK Parti hareketinin özünde, ruhunda ve hedeflerinde her zaman bu vardır. Sizler bu kutlu mücadelenin asli unsurları, bu davanın vazgeçilmez neferlerisiniz" şeklinde konuştu.

"Bizim davamız sadece bir coğrafya meselesi değil, bir insanlık davasıdır"

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim davamız sadece bir coğrafya meselesi değil, bir insanlık davasıdır. Bu dava, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumun yanında olanların ve insanlık onurunu yüceltenlerin davasıdır. Bizler, millet olarak hiçbir zaman zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık. Türkiye olarak hem Suriye hem Filistin meselesinde, tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz. 'Suriye halkının refahı ve esenliği için daha adil bir dünya mümkündür' diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda gençlerimizle mücadelemizi sürdürmek hepimiz için büyük bir onurdur. İnşallah, Gazzeli kardeşlerimiz için de adalet yerini bulacak ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak. Bu inançla, hem ülkemizin hem de mazlum coğrafyaların yarınlarını inşa edeceğiz. Sizler, adalet, barış ve kardeşlik uğruna yılmadan çalışacak bir gençlik olarak, tarih yazmaya devam edeceksiniz. Sizlere olan inancımız, güvenimiz tamdır. Bizler de sizlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için her zaman yanınızda olacağız." - TRABZON